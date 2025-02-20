Скинуть до 10 кг без особых усилий поможет этот энергичный способ

Китайские учёные провели исследование и выявили неожиданную пользу танцев для здоровья.
Они оценили состояние 646 взрослых людей с избыточным весом и ожирением. Оказалось, что регулярные танцы в течение как минимум трёх месяцев улучшают композицию тела за счёт снижения индекса массы тела и количества жира.
Интересно, что такие танцы, как джаз и хип-хоп, позволяют быстрее прийти в форму, сообщили в журнале PLOS One.
Еще танцы помогают уменьшить риски, связанные с ожирением, среди которых диабет, высокое кровяное давление, сердечный приступ и инсульт.
Кроме того, танцы повышают мотивацию к физическим упражнениям, пишет "Чемпионат".
Та́нец (через пол. tаniес, от нем. tanz) — ритмичные, выразительные движения тела, обычно выстраиваемые в определённую композицию и исполняемые с музыкальным сопровождением.
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