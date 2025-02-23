Турецкий актёр похудел на 10 кг ради роли: Джан Яман рассказал, как ему удалось высушиться

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Турецкий актёр Джан Яман рассказал, что ради роли за месяц похудел на 10 килограммов. Звезда сериалов "Ранняя пташка" и "Полнолуние" отметил, что после такой экстремальной "сушки" чувствует себя изнурённо.

Фото: flickr.com by evanmwheeler, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Весы

Практически все зимние каникулы актёр налегал на вкуснейшие национальные блюда. Джан понимал, что, как только вернётся в Рим на съемки, ему нужно будет много работать над фигурой.

Актер большую часть свободного времени тренируется в зале, а его мускулам позавидует любой голливудский Халк.

Худел он не только с помощью спорта, но и правильного питания, пишет "Чемпионат".

Уточнения

Джан Яман (тур. Can Yaman; род. 8 ноября 1989 года) — турецкий актёр и модель.

