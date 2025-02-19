Не дадут мозгу постареть: эти 5 видов спорта творят чудеса

1:45 Your browser does not support the audio element. Спорт

Тренер по биохакингу Галина Хусаинова рассказала, какие виды спорта не дадут вашему мозгу постареть раньше времени.

Фото: flickr.com by Håkan Dahlström, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Баскетбол

"Здоровье мозга — важный аспект нашего общего самочувствия. Наряду с правильным питанием и нормальным сном физическая активность играет важную роль в его поддержании", — цитирует эксперта "Чемпионат".

По мнению ученых, нехватка движения плохо влияет на когнитивные функции человека. В то время как регулярные тренировки уменьшают риск развития деменции и болезни Альцгеймера.

Врачи советуют отдавать предпочтение аэробным нагрузкам.

Эти 5 видов спорта особенно полезны для мозга:

Волейбол, баскетбол, теннис

Эти виды спорта помогают разработать реакцию, интуицию и координацию, развивают аналитическое мышление. Это отличная профилактика старения мозга.

Плавание

Благодаря ему улучшается циркуляция крови, разрабатываются лёгкие, а мозг и другие органы обогащаются кислородом. Плавание уменьшает воспаления в гиппокампе, что помогает снизить процент гибели клеток, повышает выживаемость нейронов.

Плавание способствует улучшению зрения. Это достигается благодаря снижению напряжения глазных мышц. Так же полезны игры с мячом или воланом.

Ходьба

Исходя из многих исследований, регулярная ходьба улучшает когнитивные функции, такие как внимание, концентрация, память и скорость обработки информации. Благодаря ходьбе улучшаются настроение и самооценка, что тоже оказывает положительное влияние на состояние мозга.

Уточнения

Те́ннис (англ. tennis) или большо́й теннис — вид спорта, в котором соперничают либо два игрока («одиночная игра»), либо две пары, состоящие из двух игроков («парная игра»).

