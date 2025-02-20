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Тренируем тело и мозг: эти техники улучшат ментальное здоровье

1:28
Спорт

Нейрокоуч Кира Феклисова рассказала, что научные исследования доказывают тесную взаимосвязь между спортивными занятиями и когнитивными функциями. Ниже рассмотрим, какие виды упражнений максимально полезно влияют на работу мозга.

плавание
Фото: freepik.com is licensed under public domain
плавание

Регулярные тренировки усиливают кровоток, стимулируют нейрогенез, снижают воспаление, высвобождают гормоны радости.

Кардио, силовые тренировки, командные виды спорта, танцы, упражнения на гибкость и координацию улучшают память, внимание, концентрацию и обучаемость.

Бег, плавание, езда на велосипеде, прыжки и многое другое сильно влияют на когнитивные функции мозга. Они усиливают кровоток во всём теле, в том числе и головной мозг.

Во время кардио в мозге образовываются новые нервные клетки.

Также эти упражнения помогают высвободить нейромедиаторы и гормоны, отвечающие за хорошее настроение и позитивный настрой.

Обычную тренировку стоит начинать с 20-30 минут кардионагрузки для лучшей стимуляции мозга.

Интервальные высокоинтенсивные кардионагрузки тоже очень эффективны, однако их выполнять стоит уже подготовленным людям.

Кроме того, полезны медитативные виды физгактианости, такие как йога, и танцевальная терапия, пишет "Чемпионат".

 

 

 

Уточнения

Когнити́вные наруше́ния — это снижение памяти, умственной работоспособности и других когнитивных функций по сравнению с исходным уровнем (индивидуальной нормой).

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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