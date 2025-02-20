Тренируем тело и мозг: эти техники улучшат ментальное здоровье

Нейрокоуч Кира Феклисова рассказала, что научные исследования доказывают тесную взаимосвязь между спортивными занятиями и когнитивными функциями. Ниже рассмотрим, какие виды упражнений максимально полезно влияют на работу мозга.
Регулярные тренировки усиливают кровоток, стимулируют нейрогенез, снижают воспаление, высвобождают гормоны радости.
Кардио, силовые тренировки, командные виды спорта, танцы, упражнения на гибкость и координацию улучшают память, внимание, концентрацию и обучаемость.
Бег, плавание, езда на велосипеде, прыжки и многое другое сильно влияют на когнитивные функции мозга. Они усиливают кровоток во всём теле, в том числе и головной мозг.
Во время кардио в мозге образовываются новые нервные клетки.
Также эти упражнения помогают высвободить нейромедиаторы и гормоны, отвечающие за хорошее настроение и позитивный настрой.
Обычную тренировку стоит начинать с 20-30 минут кардионагрузки для лучшей стимуляции мозга.
Интервальные высокоинтенсивные кардионагрузки тоже очень эффективны, однако их выполнять стоит уже подготовленным людям.
Кроме того, полезны медитативные виды физгактианости, такие как йога, и танцевальная терапия, пишет "Чемпионат".
Когнити́вные наруше́ния — это снижение памяти, умственной работоспособности и других когнитивных функций по сравнению с исходным уровнем (индивидуальной нормой).
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