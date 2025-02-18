Признание Овечкина: хоккеист не уверен, сможет ли отыграть 1500 матчей в НХЛ

С 2005 года российский хоккеист Александр Овечкин провел 1465 матчей в НХЛ, однако дойти до отметки в 1500 он сможет только в следующем сезоне.
"Вы же видели, у меня была травма. Поэтому я не знаю, получится ли у меня до этой цели дойти. Никогда нельзя загадывать", — цитирует Овечкина РБК Спорт.
Кстати, россиянину осталось забросить 16 шайб, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ.
Алекса́ндр Миха́йлович Ове́чкин (род. 17 сентября 1985, Москва) — российский хоккеист, левый крайний нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».
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