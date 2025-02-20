999 ступенек — звучит страшно: а этот мужчина спокойно проходит их на руках

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38-летний житель Китая Сунь Го Шань больше предпочитает ходить на руках. Он посвятил часть жизни сфере образования, но с приходом пандемии коронавируса все изменилось.

Фото: freepik.com by фаньцзяньхуа is licensed under Free More info Китай

Теперь Шань пропагандирует здоровый образ жизни оригинальным способом. С мая 2023 года он ползет, в прямом смысле этого слова, к своей цели — покорить 50 самых известных гор Китая к весне 2025 года.

"Я падал почти сто раз," — признался Шань.

Он забрался уже на 34 вершины, включая гору Тяньмэнь, где он потратил 5 часов, чтобы "прогуляться" на руках по 999 ступеням, пишет KP. RU.

Уточнения

Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.



