38-летний житель Китая Сунь Го Шань больше предпочитает ходить на руках. Он посвятил часть жизни сфере образования, но с приходом пандемии коронавируса все изменилось.
Теперь Шань пропагандирует здоровый образ жизни оригинальным способом. С мая 2023 года он ползет, в прямом смысле этого слова, к своей цели — покорить 50 самых известных гор Китая к весне 2025 года.
"Я падал почти сто раз," — признался Шань.
Он забрался уже на 34 вершины, включая гору Тяньмэнь, где он потратил 5 часов, чтобы "прогуляться" на руках по 999 ступеням, пишет KP. RU.
Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.
Луковая муха может погубить весь урожай, но есть простое решение — солёная вода! Разбираемся, как правильно поливать лук и чеснок, чтобы не навредить растениям.