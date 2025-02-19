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Самое идеальное женское тело в мире по версии ИИ: результат вас удивит

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Спорт

25-летней Кэрол Розалин из Бразилии удалось обойти тысячи красоток со всего мира и получить титул обладательницы "самого идеального женского тела в мире". Ее выбрал искусственный интеллект.

Кэрол Розалин
Фото: Instagram* Кэрол Розалин
Кэрол Розалин

Робот проанализировал фото девушек со всей планеты. ИИ оценил всё, начиная от пропорций и заканчивая общей гармоничностью внешности.

"Быть признанной "идеальной фитнес-женщиной" — это невероятно", — отреагировала Кэрол в соцсетях.

Она регулярно тренируется восемь лет. В расписании Кэрол есть силовые тренировки и аэробика. Она строит рацион на основе фруктов, овощей, овса и курицы.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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