Двое футболистов из одного клуба тайно умерли во сне: в чём причина страшной трагедии?

Страшная трагедия со спортсменами случилась в Свердловской области. Два футболиста местной команды "ПОЗ-Прогресс" умерли во сне.

Фото: freepik.com by jannoon028, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Футбольный мяч

Игроки 32-летний Ян Журавлев и 33-летний Данил Хилобок никогда не жаловались на самочувствие, как обычно после тренировки уснули. Утром спортсмены не проснулись.

Причина смерти неизвестна. Родные этих футболистов уверены, что ни один из них не имел хронических заболеваний, а врачи не обнаружили явных признаков передозировки или внешнего воздействия, сообщает "Царьград".

Результатов вскрытия пока нет.

Яна Журавлева все знали как по-настоящему преданного спортсмена. В свободное время он всегда тренировался. У игрока остались жена и трое детей.

Данил Хилобок тоже был семейным человеком.

Сейчас жители города встревожены, они обсуждают версию о возможной скрытой патологии. Остается ждать результатов всех экспертиз.

Уточнения

Футбо́л (англ. football от foot «ступня» + ball «мяч») — командный вид спорта, в котором целью является забить мяч в ворота соперника ногами или другими частями тела (кроме рук) большее количество раз, чем команда соперника.

