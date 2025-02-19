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Как в Италии восприняли участие Большунова в лыжной гонке?

1:04
Спорт

Организатор соревнований по лыжным гонкам среди любителей, лыжник Владислав Литвинчук сообщил, что в Италии не было никаких негативных высказываний в адрес Александра Большунова, который участвовал в гонке в Сейзер Альм.

Александр Большунов
Фото: commons.wikimedia.org by Granada, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Александр Большунов

Литвинчук сообщил, что не слышал никаких негативных комментариев в адрес Александра, ни в его присутствии, ни за его спиной.

"Ничего подобного не слышал, да я и уверен, что такого просто не было. Что-то муссировалось только в прессе. После гонки он спокойно пообщался с теми, с кем только что бежал", — сказал Литвинчук в беседе с "Чемпионатом".

Лыжник добавил, что даже не заметил, что главный соперник Большунова, Лоренцо Бузин, вышел на награждение с украинским флагом в руке. Литвинчук уверен, что и другие этого, видимо, тоже не заметили. Этот момент он потом смог рассмотреть уже позже, на фотографиях. Больше никто из участников церемонии так не поступил, добавил Литвинчук.

Уточнения

Алекса́ндр Алекса́ндрович Большуно́в (род. 31 декабря 1996, Подывотье, Севский район, Брянская область, Россия) — российский лыжник, трехкратный олимпийский чемпион (2022), чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски (2019/2020 и 2021).

Ита́лия (итал. Italia [iˈtaːlja]), официальное название — Италья́нская Респу́блика (итал. Repubblica Italiana [reˈpubːlika itaˈljaːna]) — государство в Южной Европе, в центре Средиземноморья.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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