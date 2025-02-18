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Йога в Индии готовится стать олимпийским видом спорта: как в ней соревнуются?

1:38
Спорт

К приближению заявки Индии на проведение Олимпиады 2036 года йога, которая когда-то ограничивалась домами и парками, превращается в самостоятельный вид спорта.

Йога
Фото: freepik.com by senivpetro на Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Йога

"Одетые в красочные трико, с тремя полосками белого пепла на лбу и тилаком, сестры Пурва и Прапти Шиврам Кинаре изгибаются, казалось бы, невозможными способами", — пишет The Indian Express.

Обе молодые женщины занимаются йогасанами. Это один из новейших видов спорта, включенных в Национальные игры Индии, которые провели в Алморе.

Йогасана подчеркивает физический аспект йоги. Спортсмены должны демонстрировать позы йоги, а их результаты оценивает жюри по балансу, контролю, гибкости и выносливости.

В 2020 году эту практику признали соревновательным видом спорта, а Yogasana Bharat, руководящий орган этого вида спорта в Индии, стал ассоциированным членом Индийской олимпийской ассоциации в 2021 году.

С признанием правительством йоги в качестве соревновательного вида спорта в 2020 году была создана обновленная и четко определенная система баллов для каждой асаны (позиции), "спортсмены начали соревноваться в купальниках, похожих на те, что носят гимнасты, а размеры ковриков были стандартизированы".

Также у этого зарождающегося вида спорта уже есть свои звезды. Например, Пурва и Прапти, которые завоевали множество медалей на Национальных играх.

Уточнения

Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния. В более узком смысле, йога — одна из шести ортодоксальных школ (даршан) философии индуизма.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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