FIS не считает международный старт Большунова официальным соревнованием

Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) прокомментировала выступление трёхкратного олимпийского чемпиона и чемпиона мира по лыжным гонкам Александра Большунова в международной коммерческой гонке.

Фото: commons.wikimedia.org by Fil.Al, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Александр Большунов

Это произошло на фоне обсуждений о возможном возвращении российских спортсменов на международные старты, как это уже сделала Международная федерация плавания (FINA).

FIS подчеркнула, что гонка Sudtirol Moonlight Classic, в которой участвовал Большунов, была частным мероприятием, а не соревнованием, санкционированным федерацией. В связи с этим, по мнению FIS, не может быть создано прецедента, так как данное мероприятие не регулируется правилами и регламентами федерации.

Напомним, что 13 февраля Александр Большунов одержал победу в гонке Sudtirol Moonlight Classic. Это был его первый международный старт за три последние года.

Уточнения

Алекса́ндр Алекса́ндрович Большуно́в (род. 31 декабря 1996, Подывотье, Севский район, Брянская область, Россия) — российский лыжник, трехкратный олимпийский чемпион (2022), чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски (2019/2020 и 2021).

