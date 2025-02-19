Ребенок сутулится? Этот спорт — лучшая профилактика проблем со спиной

1:05 Your browser does not support the audio element. Спорт

Травматолог-ортопед Константин Терновой рассказал NEWS. ru, какой спорт помогает детям избежать проблем с осанкой. По его словам, лучшей профилактикой является плавание. Оно равномерно развивает мышцы спины и формирует правильную осанку, снижая риск искривления позвоночника.

Фото: freepik.com is licensed under public domain плавание

Почему осанка школьников страдает?

Врач отметил, что во многом осанка зависит не только от спорта, но и от условий обучения. Долгое сидение в одной позе может привести к искривлению позвоночника. Специалист советует менять посадку школьников в классе — пересаживать их с одного ряда в другой, чтобы избежать напряжения в шее и спине.

Как помочь ребенку сохранить здоровье спины?

Регулярные занятия плаванием, активный образ жизни и правильная организация учебного пространства помогут предотвратить нарушения осанки. Родителям стоит обратить внимание на физическую активность ребенка и вовремя реагировать на возможные проблемы.

Уточнения

Пла́вание - вид спорта или спортивная дисциплина, заключающаяся в преодолении вплавь за наименьшее время различных дистанций. При этом в подводном положении по действующим ныне правилам разрешается проплыть не более 15 м после старта или поворота (в плавании брассом подобное ограничение сформулировано по-другому); скоростные виды подводного плавания относятся не к плаванию, а к подводному спорту.



