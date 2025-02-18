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Когда спорт идет во вред: три тревожных сигнала организма, что пора взять паузу

1:27
Спорт

Постоянная усталость, снижение спортивных результатов и частые травмы — три ключевых сигнала, что организму нужен отдых от тренировок, рассказала "Ленте.ру" тренер Татьяна Павловская.

Девушка грустит
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Девушка грустит

Когда усталость не проходит

Тренировки должны приносить энергию, а не вызывать хроническую усталость. Если даже после полноценного отдыха ты чувствуешь себя разбитым, это может быть признаком перетренированности. Организм не успевает восстанавливаться, что в перспективе может привести к серьезным проблемам.

Спортивные результаты ухудшаются

Если ты тренируешься усердно, но замечаешь, что показатели падают, значит, тело не справляется с нагрузкой. Восстановление — это важная часть тренировочного процесса, и без него прогресса не будет. Коррекция нагрузок или временный перерыв помогут избежать перетренированности.

Частые боли и травмы

Если после каждой тренировки ты ощущаешь дискомфорт в мышцах и суставах, а небольшие травмы случаются все чаще, значит, организм сигнализирует о перегрузке. Игнорирование этих сигналов может привести к серьезным повреждениям, требующим длительного лечения.

Тренировки должны приносить пользу, а не вред. Регулярный отдых и грамотное восстановление помогут избежать перетренированности и сохранить здоровье.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness - "соответствие, годность, приспособленность", от fit - "соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме") — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
 

Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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