"Отличный парень, ужасный футболист": Роналдо раскритиковал своего бывшего партнера по команде

Лучший и худший: Роналдо поделился мнением о своих одноклубниках

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За свою насыщенную карьеру легендарный бразильский нападающий Роналдо Луис Назарио де Лима, известный как "Зубастик", играл плечом к плечу с множеством выдающихся футболистов. Однако, как оказалось, среди его партнеров были и те, чья игра на поле не вызывала у него особого восторга. По мнению 48-летнего экс-форварда, самым слабым игроком, с которым ему доводилось выходить на поле в одной команде, был бывший датский полузащитник Томас Гравесен.

Фото: flickr.com by uggboy, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Стадион Сантьяго Бернабеу в Мадриде - Испания - Домашняя арена мадридского "Реала"

Известный своей жесткой манерой игры, Гравесен, по словам Роналдо, не отличался особым талантом в обращении с мячом. "Томас Гравесен был прекрасным человеком, но как футболист он был просто ужасен", — заявил бразилец Роналдо в беседе со своим соотечественником Ромарио.

Томас Гравесен перешел в мадридский "Реал" в январе 2005 года. Однако, закрепиться в составе звездного клуба ему не удалось. Менее чем за два сезона он провел 49 матчей, отметившись всего одним забитым мячом. "Он действительно был отличным парнем. Недавно он даже выиграл покерный турнир с призом в 50 миллионов долларов (что составляет около 1,2 миллиарда рублей), или что-то около того. Но на футбольном поле Гравесен был просто кошмарен", — с улыбкой добавил именитый бразильский нападающий, выступавший за "Реал" с 2002 по 2007 год.

Роналдо также был частью знаменитой эпохи "Галактикос" в мадридском "Реале", когда за клуб играли самые яркие звезды мирового футбола. Именно в этот период его одноклубником был Зинедин Зидан, которого Роналдо, напротив, считает своим лучшим партнером по команде. "Зизу был совершенно иным игроком, он обладал выдающимся футбольным мышлением и исключительной техникой. Он все делал на поле проще и эффективнее", — поделился Роналдо в интервью.

Уточнения

Рона́лдо (порт.-браз. Ronaldo; полное имя — Рона́лду Луи́с Наза́риу ди Ли́ма, порт.-браз. Ronaldo Luís Nazário de Lima; род. 22 сентября 1976, Рио-де-Жанейро, Бразилия) — бразильский футболист, выступавший на позиции нападающего. По мнению многих футбольных организаций, специалистов и спортсменов, является одним из лучших игроков в истории футбола. Двукратный чемпион мира, вице-чемпион мира, двукратный обладатель Кубка Америки.



То́мас Гра́весен (дат. Thomas Gravesen; род. 11 марта 1976, Вайле) — датский футболист, опорный полузащитник. Играл в ряде европейских клубов и сборной Дании. За сборную Дании Гравесен выступал с августа 1998 по сентябрь 2006. В её составе он принял участие в чемпионате Европы 2000, чемпионате мира 2002 и чемпионате Европы 2004.





Зинеди́н Язи́д Зида́н (фр. Zinédine Yazid Zidane, араб. زين الدين زيدان‎, кабильск. Zineddin Lyazid Zidan; произношение: [zinedin zidan]; род. 23 июня 1972[…], 16-й округ Марселя) — французский футболист и тренер. Считается одним из величайших игроков в истории футбола. Зидан начал свою карьеру в клубе «Канн» на позиции центрального полузащитника, позже выступал за «Бордо», но клубами, сделавшими француза известным на весь мир, считаются «Ювентус» и «Реал Мадрид», в составе которых француз выиграл двенадцать трофеев. Зидан три раза признавался лучшим футболистом мира (1998, 2000, 2003) и один раз лучшим футболистом Европы (1998). . Вместе со сборной Зидан стал чемпионом мира (1998) и чемпионом Европы (2000). Перед чемпионатом мира 2006, на котором Зидан был капитаном команды и стал лучшим игроком турнира, француз объявил о завершении карьеры игрока после окончания чемпионата.



