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Откройте секреты идеального пресса: как сделать упражнения в разы эффективнее

1:08
Спорт

Фитнес-тренер и эксперт по осанке Денис Соломин поделился советами о том, как сделать упражнения на пресс более эффективными. Прежде всего, нужно наладить режим питания, снижая уровень жировой прослойки. По словам специалиста, лучший и наиболее эффективный способ похудения — создать дефицит калорий.

Спортивное тело
Фото: flickr.com by istolethetv, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Спортивное тело

Кроме того, он рекомендует тренировать все тело в комплексе для улучшения осанки. Если грудная клетка округлена, а плечи опущены вперед, это может визуально создать впечатление большого живота, даже если процент жира в организме низкий. Поэтому важно обращать внимание на мышцы спины.

"Следует прорабатывать все мышцы спины: сгибаться и разгибаться, наклоняться в стороны, а также выполнять спиральные скручивания. Эти упражнения помогут поддерживать ровную осанку, и живот окажется на своем месте", — отметил тренер для издания "Спорт-Экспресс".

Также он подчеркнул значимость контроля дыхания во время тренировок и рекомендует включать изолированные дыхательные упражнения в тренировочный процесс.

Уточнения

Осанка — привычная поза (вертикальное положение тела человека) в покое и при движении.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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