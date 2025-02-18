Три простых упражнения, чтобы стать стройнее уже к выходным

1:07 Your browser does not support the audio element. Спорт

Россиянам рассказали о лучших упражнениях для тех, кто хочет быстро вернуть физическую форму. Эксперты выделили три ключевых упражнения, которые подойдут даже для занятий дома.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Тонкая талия

Приседания с прыжками — эффективное упражнение для ног и ягодиц, которое одновременно помогает развивать выносливость и укреплять сердечно-сосудистую систему.

Отжимания с подтягиванием колена — отличный вариант для проработки грудных мышц, рук и кора. Подтягивание колена добавляет динамику и улучшает координацию.

Выпады с выпрыгиванием — одно из лучших упражнений для укрепления нижней части тела, особенно бедер и ягодиц, а также для тренировки баланса.

Для получения видимого результата эксперты советуют начинать с трех подходов по двенадцать повторений каждого упражнения, пишет журнал Men Today.

Постепенно можно увеличить нагрузку, добавив больше повторений, подходов или дополнительный вес. Регулярность тренировок, отмечают авторы, — ключевой фактор на пути к успеху.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. Может быть как целью при борьбе с ожирением, для нормализации состояния здоровья и повышения физической привлекательности, так и представлять собой медицинскую проблему, будучи симптомом заболеваний, например, анорексией.

