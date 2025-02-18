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Секрет долголетия: это упражнение продлит вам жизнь

0:46
Спорт

Фитнес-тренер Энди Фата-Чан поделился своими рекомендациями по упражнениям, которые способствуют долголетию.

Медбол
Фото: Lumix Panasonic by Jgcastor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Медбол

Эксперт рекомендует начинать с высокой планки. Из этого положения следует шагнуть правой ногой вперед, выводя ее за пределы правой руки, чтобы создать глубокий выпад.

Важно следить за тем, чтобы колено находилось на одной линии с лодыжкой, пишет CNBC.

После этого нужно поднять правую руку вверх, повернув туловище вправо, затем вернуть руку в исходное положение, положив ее на внутреннюю сторону передней ноги.

Завершающий этап упражнения включает выпрямление передней ноги с фиксацией на десять секунд, после чего нужно вернуться в положение выпада.

Уточнения

Пла́нка (через нем  Planke — «доска, половица», от лат. рlаnса (устар. рhаlаngа), от греч. φάλαγξ — «очищенный от ветвей ствол») — статическое изометрическое физическое упражнение на мышцы живота и спины.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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