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Названы эффективные и бесполезные упражнения для грудных мышц

0:49
Спорт

Хотите накачать грудные мышцы? Тренер Пейдж Венер рассказал, какие упражнения работают эффективно, а какие лучше вычеркнуть из своей программы.

Накаченный мужчина
Фото: flickr.com by istolethetv from Hong Kong, China, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Накаченный мужчина

Сильные и подтянутые мышцы гарантируют отжимания, отжимания на брусьях и разведение рук с гантелями. Последнее упражнение выполняется на скамье с правильным дыханием и контролем движения.

Но будьте осторожны: жим гантелей вперед, односторонний жим и пуловер с гантелями только отнимают время и могут навредить, пишет журнал Men Today.

Сильные грудные мышцы делают тело более эстетичным, но это не единственная их функция. Развивая эту группу, можно улучшить осанку, работу дыхательной системы и результаты в других упражнениях.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

Ганте́ли (от нем. Hantel) — спортивный инвентарь для выполнения физических упражнений с отягощениями, направленный на развитие мышц, укрепление суставов и общей работоспособности организма.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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