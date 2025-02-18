Хотите накачать грудные мышцы? Тренер Пейдж Венер рассказал, какие упражнения работают эффективно, а какие лучше вычеркнуть из своей программы.
Сильные и подтянутые мышцы гарантируют отжимания, отжимания на брусьях и разведение рук с гантелями. Последнее упражнение выполняется на скамье с правильным дыханием и контролем движения.
Но будьте осторожны: жим гантелей вперед, односторонний жим и пуловер с гантелями только отнимают время и могут навредить, пишет журнал Men Today.
Сильные грудные мышцы делают тело более эстетичным, но это не единственная их функция. Развивая эту группу, можно улучшить осанку, работу дыхательной системы и результаты в других упражнениях.
Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.
Ганте́ли (от нем. Hantel) — спортивный инвентарь для выполнения физических упражнений с отягощениями, направленный на развитие мышц, укрепление суставов и общей работоспособности организма.
Основной претендент на замену — тепловые насосы. Эта инновационная система работает по принципу холодильника, только наоборот: она нагревает ваш дом, используя тепло из окружающей среды.