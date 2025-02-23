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Эту тренировку осилит каждый: секрет шикарной фигуры Дженифер Лопес

0:57
Спорт

Певица и актриса Дженнифер Лопес даже после 50 лет остается эталоном шикарной фигуры. Она много лет ведёт активный образ жизни, занимается танцами и фитнесом. Звезда рассказала, как тренируется дома.

Дженнифер Лопес
Фото: flickr.com by Chairman of the Joint Chiefs of Staff from Washington D.C, United States, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Дженнифер Лопес

Зачастую она занимается не в спортзале, а на лужайке перед своим домом. Лопес на странице в соцсетях показала комплекс упражнений, который осилит каждый человек, даже который далек от спорта.

Тренировку артистка посвятила растяжке и силовой нагрузке. Большую часть упражнений Лопес делала с использованием гантелей. Звезда выполнила приседания и выпады, подъёмы из положения лёжа для идеального пресса. Тренировка актрисы началась с растяжки.

Лопес уверена, что это важно для разогрева мышц, чтобы в процессе занятия не пострадать от травм и болевых ощущений.

Уточнения

Дже́ннифер Линн А́ффлек (англ. Jennifer Lynn Affleck, ранее — Ло́пес (англ. Lopez) или Джей Ло (англ. J.Lo); род. 24 июля 1969, Бронкс, Нью-Йорк) — американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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