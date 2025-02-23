Этим видом фитнеса занимается 79-летняя звезда: часовая тренировка способна продлить жизнь

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Актёр Эрни Хадсон долгое время игнорировал спорт и правильное питание. Однако звезде фильма "Охотники за привидениями" исполнилось уже 79 лет. Эрни всегда отличался спортивным телосложением, а с возрастом он стал только сильнее и подтянутее. Что ему в этом помогает?

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Тренировка в спорт зале

Сам Хадсон рассказал, что никогда не ставил тренировки и здоровый образ жизни одними из жизненных приоритетов. Для него тренировки не были решающим фактором во время работы над фильмами, пишет "Чемпионат".

Активно тренироваться актёр начал несколько лет назад. Он посещает часовые тренировки три раза в неделю. Чаще всего он занимается пилатесом. Звезда считает, что бережный подход к организму и регулярные занятия — залог тонуса тела и крепкого здоровья.

Уточнения

Эрнест Ли Хадсон (англ. Earnest Lee Hudson; род. 17 декабря 1945, Бентон-Харбор, Мичиган) — американский актёр.

