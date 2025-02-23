Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ученые раскрыли неожиданную связь между холестерином и Паркинсоном
Мужчины бегут домой, сломя голову: секретный рецепт ужина из 70-х творит чудеса!
Бренды на подъёме: россияне активнее выбирают отечественную бытовую технику
Рождён для пустыни, но покорил мегаполисы: неожиданный путь Hummer в гражданскую жизнь
Прекратите мучиться от раздражений: выбираем правильную бритву
Абсолютно черный — разгадка предназначения таинственного треугольного острова среди океана
Вклады под ударом: Юрист предупредил о новой опасности для сбережений пенсионеров
Не все так страшно: Юрист объяснила, кого могут выселить за долги по коммуналке
Толпы людей и карманники: названы самые опасные даты для туристов в Стамбуле

Этим видом фитнеса занимается 79-летняя звезда: часовая тренировка способна продлить жизнь

0:54
Спорт

Актёр Эрни Хадсон долгое время игнорировал спорт и правильное питание. Однако звезде фильма "Охотники за привидениями" исполнилось уже 79 лет. Эрни всегда отличался спортивным телосложением, а с возрастом он стал только сильнее и подтянутее. Что ему в этом помогает?

Тренировка в спорт зале
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Тренировка в спорт зале

Сам Хадсон рассказал, что никогда не ставил тренировки и здоровый образ жизни одними из жизненных приоритетов. Для него тренировки не были решающим фактором во время работы над фильмами, пишет "Чемпионат".

Активно тренироваться актёр начал несколько лет назад. Он посещает часовые тренировки три раза в неделю. Чаще всего он занимается пилатесом. Звезда считает, что бережный подход к организму и регулярные занятия — залог тонуса тела и крепкого здоровья.

Уточнения

Эрнест Ли Хадсон (англ. Earnest Lee Hudson; род. 17 декабря 1945, Бентон-Харбор, Мичиган) — американский актёр.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
JAWA 400 Geeny — мотоцикл, который влюбляет в себя с первого взгляда, даже если раньше тебе были нужны только четыре колеса
Авто
JAWA 400 Geeny — мотоцикл, который влюбляет в себя с первого взгляда, даже если раньше тебе были нужны только четыре колеса Аудио 
Механики не говорят об этом, но именно температура убивает моторное масло
Авто
Механики не говорят об этом, но именно температура убивает моторное масло Аудио 
Откуда перегар, если не пил? Эти продукты дадут положительный тест на алкоголь
Авто
Откуда перегар, если не пил? Эти продукты дадут положительный тест на алкоголь Аудио 
Популярное
Короткое замыкание обеспечено: нельзя ставить микроволновку в эти популярные на кухне места

Неправильное размещение микроволновки может привести к поломке, короткому замыканию. Не ставьте её близко к мойке, плите. Важно избегать удлинителей.

Короткое замыкание обеспечено: нельзя ставить микроволновку в эти популярные на кухне места
Моя жена гений: она вывела список продуктов, после которых ужин — удовольствие, а утро — легкость
Моя жена гений: она вывела список продуктов, после которых ужин — удовольствие, а утро — легкость
Сода и уксус не помогут: вот что на самом деле растворит жир и устранит засор слива
Революция в математике: две школьницы изменили подход к теореме Пифагора
Мотоцикл Ява. Легендарный вишнёвый байк, ставший культовым в СССР Дмитрий Плотников Зеленский скоро покинет Украину. Но отпустит ли Украину НАТО? Любовь Степушова
Когда холодильник почти пуст, но хочется чего-то горячего — этот суп спасёт
Механики не говорят об этом, но именно температура убивает моторное масло
Как показать собаке, что вы её лучший друг? 5 простых, но эффективных способов
Как показать собаке, что вы её лучший друг? 5 простых, но эффективных способов
Последние материалы
Рождён для пустыни, но покорил мегаполисы: неожиданный путь Hummer в гражданскую жизнь
Прекратите мучиться от раздражений: выбираем правильную бритву
Этим видом фитнеса занимается 79-летняя звезда: часовая тренировка способна продлить жизнь
Абсолютно черный — разгадка предназначения таинственного треугольного острова среди океана
Вклады под ударом: Юрист предупредил о новой опасности для сбережений пенсионеров
Не все так страшно: Юрист объяснила, кого могут выселить за долги по коммуналке
Толпы людей и карманники: названы самые опасные даты для туристов в Стамбуле
Забудьте про удлинители: эти устройства придут им на смену
Яблочный бум: Грузия усиливает поставки в Россию
Вашей кошке грозит гастрит и ожирение, если вы игнорируете эти факты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.