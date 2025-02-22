Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как добиться идеальной чистоты зеркала без дорогих средств? Узнайте лайфхак
Вишнёвая кола и имбирный пряник: аппетитные тренды окрашивания волос весны-лета 2025
Готовим блины необычного цвета: ваши гости захотят знать этот рецепт
Шопинг-иллюзия: почему новые покупки радуют лишь на мгновение
Очень мало хитов: Наташе Королёвой не понравился концерт Дженнифер Лопес
Санторини трясёт: учёные раскрыли, к чему готовиться жителям и туристам
Город может затянуть в воронку: Буритикупу медленно погружается под землю
Кто тут главный, или как кошки выбирают себе "подушку" среди людей
Куда отправятся россияне на 8 марта

До 30 кг скинуть действительно получится, если будете тренироваться в эти часы

0:46
Спорт

Учёные выяснили, что есть определённый отрезок времени, когда тренировки проходят наиболее эффективно для людей с лишним весом.

Упражнение ягодичный мостик
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Упражнение ягодичный мостик

Авторы исследования следили за 30 000 участниками 8 лет. Оказалось, что спорт с 18:00 до 00:00 больше всего подходит людям, которые страдают ожирением, сообщили в журнале Diabetes Care.

"Упражнения не являются единственным решением кризиса ожирения, но это исследование показало, что люди, которые планируют свою деятельность в определённое время дня, могут компенсировать некоторые из этих рисков для здоровья", — сказано в материале.

Кроме того, физическая активность в это время снижает риск преждевременной смерти.

Уточнения

Спорт (от англ. sport — сокращение от первоначального старофранц. disport — «развлечение, забава») — организованная по определённым правилам деятельность людей (спортсме́нов), состоящая в сопоставлении их физических или интеллектуальных способностей.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Революция в математике: две школьницы изменили подход к теореме Пифагора
Наука и техника
Революция в математике: две школьницы изменили подход к теореме Пифагора Аудио 
Поливаю чеснок и лук этим раствором, и урожай радует каждый год
Садоводство, цветоводство
Поливаю чеснок и лук этим раствором, и урожай радует каждый год Аудио 
Моя жена гений: она вывела список продуктов, после которых ужин — удовольствие, а утро — легкость
Еда и рецепты
Моя жена гений: она вывела список продуктов, после которых ужин — удовольствие, а утро — легкость Аудио 
Популярное
Короткое замыкание обеспечено: нельзя ставить микроволновку в эти популярные на кухне места

Неправильное размещение микроволновки может привести к поломке, короткому замыканию. Не ставьте её близко к мойке, плите. Важно избегать удлинителей.

Короткое замыкание обеспечено: нельзя ставить микроволновку в эти популярные на кухне места
Посыпьте тропинки в саду этим средством — сорняки исчезнут без остатка
Посыпьте тропинки в саду этим средством — сорняки исчезнут без остатка
Строили аэропорт, а нашли древнюю цивилизацию — кто знал, что под землёй скрывается город
Моя жена гений: она вывела список продуктов, после которых ужин — удовольствие, а утро — легкость
Мотоцикл Ява. Легендарный вишнёвый байк, ставший культовым в СССР Дмитрий Плотников Зеленский скоро покинет Украину. Но отпустит ли Украину НАТО? Любовь Степушова
Гениальный трюк для похудения: его предложил британский психолог
Зачем мыть окна, если через два дня они снова грязные? Хитрость, которая продлит их чистоту
Сода и уксус не помогут: вот что на самом деле растворит жир и устранит засор слива
Сода и уксус не помогут: вот что на самом деле растворит жир и устранит засор слива
Последние материалы
Как добиться идеальной чистоты зеркала без дорогих средств? Узнайте лайфхак
Вишнёвая кола и имбирный пряник: аппетитные тренды окрашивания волос весны-лета 2025
Готовим блины необычного цвета: ваши гости захотят знать этот рецепт
Шопинг-иллюзия: почему новые покупки радуют лишь на мгновение
Санторини трясёт: учёные раскрыли, к чему готовиться жителям и туристам
Очень мало хитов: Наташе Королёвой не понравился концерт Дженнифер Лопес
До 30 кг скинуть действительно получится, если будете тренироваться в эти часы
Город может затянуть в воронку: Буритикупу медленно погружается под землю
Кто тут главный, или как кошки выбирают себе "подушку" среди людей
Куда отправятся россияне на 8 марта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.