До 30 кг скинуть действительно получится, если будете тренироваться в эти часы

0:46 Your browser does not support the audio element. Спорт

Учёные выяснили, что есть определённый отрезок времени, когда тренировки проходят наиболее эффективно для людей с лишним весом.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Упражнение ягодичный мостик

Авторы исследования следили за 30 000 участниками 8 лет. Оказалось, что спорт с 18:00 до 00:00 больше всего подходит людям, которые страдают ожирением, сообщили в журнале Diabetes Care.

"Упражнения не являются единственным решением кризиса ожирения, но это исследование показало, что люди, которые планируют свою деятельность в определённое время дня, могут компенсировать некоторые из этих рисков для здоровья", — сказано в материале.

Кроме того, физическая активность в это время снижает риск преждевременной смерти.

Уточнения

Спорт (от англ. sport — сокращение от первоначального старофранц. disport — «развлечение, забава») — организованная по определённым правилам деятельность людей (спортсме́нов), состоящая в сопоставлении их физических или интеллектуальных способностей.

