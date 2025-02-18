Супергеройские руки всего за 28 дней: этим методом пользуется звезда Голливуда

0:43 Your browser does not support the audio element. Спорт

Актёр Крис Хемсворт, который известен по роли скандинавского бога Тора, поделился секретом своих тренировок в зале.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Крис Хемсворт

Идеальные мускулы, рельефный пресс появились у актёра не просто так, он усердно занимался и сейчас продолжает. Хемсворт придумал программу тренировок для рук на 28 дней.

Он уверяет, что чередование комплексов различных упражнений поможет не только накачать бицепсы, но и не заскучать в тренажёрном зале. Оказалось, звезда любит тренировки с весом по методу Табата.

Он отметил, что важно сочетать тренировки для рук с другими видами активности, чтобы не нарушать "спортивный баланс", пишет "Чемпионат".

Уточнения

Кри́стофер «Крис» Хе́мсворт (англ. Christopher “Chris” Hemsworth; род. 11 августа 1983, Мельбурн, Виктория, Австралия) — австралийский актёр, номинант на премию BAFTA.

