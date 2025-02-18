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Так тренируются модели Victoria's Secret: секрет шикарной фигуры раскрыт

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Спорт

Фронтмен группы Maroon 5 Адам Левин рассказал, что перед показом Victoria's Secret модели переходят в режим активных тренировок.

Тренировка в спорт зале
Фото: Designed by Freepik by diana-grytsku is licensed under Public domian
Тренировка в спорт зале

Он раскрыл, как занималась его жена Бехати Принслу. Модель перед шоу усиленно прорабатывала все группы мышц, а особое внимание уделяла ногам.

Она сама рассказала, что её любимыми упражнениями являются подтягивания и комплекс на степе. Принслу перед показом "ангельской коллекции" занималась в зале не меньше трёх раз в неделю. Еще она на время отказалась от жирной пищи и сахара, пишет "Чемпионат".

Уточнения

Victoria’s Secret (с англ. — «Секрет Виктории», транслит. Викториа’c Сикрет) — одна из наиболее известных в мире компаний по продаже женского нижнего белья, купальников, одежды, косметики, парфюмерии и аксессуаров. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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