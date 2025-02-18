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30-минутная тренировка снизит риск этой опасной болезни

1:08
Спорт

Итальянские учёные выяснили, что 30-минутная кардиотренировка значительно снижает уровень глюкозы в плазме через один час и улучшает чувствительность к инсулину, пишет Journal of Endocrinological Investigation.

Фитнес
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Фитнес

Это поможет в профилактике и лечении диабета 2-го типа. 32 человека в возрасте от 20 до 35 лет прошли тест на глюкозу как до, так и после кардио. Они сделали пробежку. В итоге уровень глюкозы натощак снизился с 82,8 мг/дл до 78,5 мг/дл, а через час после тренировки — с 122,8 мг/дл до 111,8 мг/дл.

Инсулин у них упал с 57,4 мкМЕ/мл до 43,5 мкМЕ/мл. Ученые уверены, что даже короткая тренировка поможет улучшить контроль за уровнем глюкозы в организме и снизить риск развития диабета 2-го типа.

Уточнения

Глюко́за или виноградный сахар, или декстроза (D-глюкоза), C6H12O6 — органическое соединение, углевод, моносахарид (6-атомный гидроксиальдегид, гексоза), один из самых распространённых источников энергии в живых организмах. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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