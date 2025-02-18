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Еще один повод пойти в спортзал! Эта частая зависимость уйдет благодаря тренировкам

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Спорт

Китайские учёные провели исследование и решили, что спорт отлично помогает справиться с интернет-зависимостью.

Пользователь соцсетей
Фото: Defense Visual Information Distribution Service by Staff Sgt. Jamal D. Sutter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пользователь соцсетей

В их большом эксперименте поучаствовали 760 студентов различных образовательных учреждений. Учеников разделили на три группы. Каждая занималась конкретной физической активностью. Кто-то тренировался в командных видах спорта, кто-то бегал и плавал в бассейне, а третьи тренировались в разных направлениях сроком от 4 до 18 недель.

Оказалось, что физическая активность значительно улучшает психическое здоровье людей. Спортивные занятия помогают уменьшить тревожность, а также избавиться от одиночества. Еще спорт компенсирует потребность справляться со стрессом через постоянный мониторинг соцсетей и способствует улучшению качества жизни, пишет "Чемпионат".

Уточнения

Кита́й — государство в Восточной Азии.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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