Не могут найти замену: Валерий Карпин останется в Ростове до конца сезона

1:06 Your browser does not support the audio element. Спорт

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин останется в команде до конца текущего сезона Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщил журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале, ссылаясь на информацию от источника, близкого к ситуации.

Фото: commons.wikimedia.org by Артем Гусев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Валерий Карпин

Ранее агент Тимур Гурцкая высказал предположение о возможном уходе Карпина из клуба. Однако, по данным источника, "Ростов" не смог найти замену 56-летнему специалисту. Ожидается, что Валерий будет тренировать команду до лета, оставит должность её тренера.

18 февраля "Ростов" проведет товарищеский матч с "Акроном" из Тольятти. После 18 туров Российской Премьер-Лиги команда Карпина занимает седьмое место в турнирной таблице с 26 очками. В следующем туре "Ростов" сыграет с московским "Динамо". Лидером чемпионата России сезона 2024/2025 является "Краснодар", набравший 39 очков.

Уточнения

Вале́рий Гео́ргиевич Ка́рпин (род. 2 февраля 1969, Нарва) — российский футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции полузащитника.

