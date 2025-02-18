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Выпирающий живот уйдёт навсегда: перестаньте делать это в повседневной жизни

2:11
Спорт

Большинство россиян проводят большую часть рабочего времени в сидячем положении, что приводит к длительному напряжению мышц и нарушению естественных процессов в организме.

Лень
Фото: Freepik by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лень

Соосновательница международной сети студий балета и растяжки LEVITA Ксения Гуфранова объясняет, что недостаток движения и неправильное дыхание могут вызвать боли в шее, спине и пояснице, а также привести к проблемам с осанкой и появлению выпирающего живота.

По словам тренера, правильное дыхание должно напоминать работу воздушного шарика: при вдохе грудная клетка и живот увеличиваются, а при выдохе уменьшаются. Это помогает равномерно распределять внутрибрюшное давление. Однако долгое сидение и недостаток движения приводят к изменениям в осанке и дыхании.

Сутулость, когда голова и плечи наклоняются вперед, а таз подкручивается, является одной из распространенных проблем. В таком положении нижние ребра начинают давить на живот, что нарушает движение ребер и ослабляет мышцы живота. Это приводит к появлению гипотонуса мышц и выпирающему животу, сообщает Газета.Ru.

Другой тип осанки, связанный с напряжением в пояснице и сведенными лопатками, также может вызвать гипотонус мышц живота.

"Любая из этих вариаций приводит к одному — внутренние мышцы организма работают неправильно, они не могут равномерно распределить нагрузку. В итоге, из-за совокупности факторов, возникает гипотонус или ослабление мышц живота — тот самый выпирающий живот", — сказала Гуфранова.

Независимо от причины, неправильное распределение нагрузки на мышцы и нарушение дыхания делают стандартные упражнения на пресс менее эффективными.

Ксения Гуфранова рекомендует подходить к решению проблемы комплексно, работая не только с мышцами, но и с осанкой, дыханием и образом жизни. Восстановление правильного объемного дыхания и улучшение осанки могут помочь устранить гипотонус мышц и улучшить внешний вид живота.

Уточнения

Живо́т (общеславянское, от др.-рус. животъ «жизнь, имущество» из лат. vita «жизнь») — часть тела, представляющая собой брюшную полость и её стенки. 

Осанка — привычная поза (вертикальное положение тела человека) в покое и при движении.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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