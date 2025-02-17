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Конор Макгрегор пригласил Емельяненко в лигу кулачных боёв

Спорт

Ирландский боец Конор Макгрегор, который является совладельцем крупнейшего промоушена по боям на голых кулаках Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC), позвал россиянина Фёдора Емельяненко в лигу.

Фёдор Емельяненко
Фото: commons.wikimedia.org by Bruno Massami, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Фёдор Емельяненко

Когда сотрудник СМИ во время пресс-конференции упомянул фамилию Емельяненко, Макгрегор ответил, что у BKFC "могут появиться новости по Емельяненко".

"Эй, Фёдор, мы ждем", — заявил Конор и добавил, что BKFC приглашает "лучших бойцов всех времен.

Напомним, что Емельяненко два года назад провел свой последний бой в ММА. Тогда он проиграл американцу Райану Бейдеру нокаутом в первом раунде, пишет РБК Спорт.

Уточнения

Ко́нор Э́нтони Макгре́гор (ирл. Conchúr Antóin Mac Gréagóir, англ. Conor Anthony McGregor; род. 14 июля 1988, Дублин, Ирландия) — ирландский боец смешанных единоборств, выступавший также в профессиональном боксе. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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