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Жерсон близок к переезду в Санкт-Петербург?

Трансферная сага: «Зенит» не сдаётся в борьбе за Жерсона
0:53
Спорт

Петербургский футбольный клуб "Зенит" рассматривает возможность заключения контракта с полузащитником бразильского "Фламенго" Жерсоном Сантосом да Силвой. Согласно информации, предоставленной анонимным источником, близким к переговорам, российский чемпион готов ежемесячно выплачивать футболисту 500 тысяч евро. Предполагается, что соглашение может быть рассчитано на пятилетний срок с дополнительными бонусами до 2 миллионов евро за сезон в зависимости от личных достижений игрока.

ФК "Зенит"
Фото: commons.wikimedia.org by Кирилл Венедиктов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
ФК "Зенит"

Ранее "Зенит" уже направлял официальное предложение о переходе Жерсона на сумму 18 миллионов евро, однако бразильская сторона отклонила сделку. По сведениям журналистов, клуб намерен возобновить переговоры до окончания трансферного периода, который завершится 20 февраля.

Уточнения

«Зени́т» — российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, десятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, пятикратный обладатель Кубка России, девятикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА 2007/2008 и Суперкубка УЕФА 2008.
 

Автор Илья Лапин
Илья Лапин — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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