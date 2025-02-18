Фитнес-мифы: популярные упражнения, которые только кажутся полезными

Некоторые популярные упражнения переоценивают и они могут не приносить ожидаемой пользы или даже вредить здоровью. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Фото: freepik.com is licensed under Public domain Упражнение планка

Эксперты отмечают, что длительная планка перегружает суставы, шпагат не всегда доступен из-за анатомических особенностей, а скручивания с отягощением могут создавать излишнюю нагрузку на позвоночник. Разбираемся, почему эти упражнения не так эффективны, как принято считать, и чем их можно заменить.

Планка — не всегда лучший выбор

Планка считается одним из лучших упражнений для укрепления мышц кора. Однако тренеры предупреждают: длительное выполнение этого упражнения может принести больше вреда, чем пользы. После первой минуты нагрузка перераспределяется, а длительная статическая поза увеличивает давление на суставы и сосуды. Особенно осторожными с планкой должны быть люди с гипертонией и заболеваниями позвоночника.

Шпагат — не каждому под силу

Для многих шпагат — это красивая цель, но далеко не всегда оправданная с точки зрения здоровья. Анатомические особенности суставов могут не позволить человеку полностью освоить это упражнение, и попытки "дотянуться" до результата могут привести к травмам. Гибкость можно развивать и без стремления к шпагату, используя более безопасные техники растяжки.

Скручивания с отягощением — угроза для позвоночника

Добавление веса к скручиваниям может создать чрезмерную нагрузку на межпозвоночные диски. Это повышает риск компрессии, что может привести к протрузиям и грыжам. Особенно опасно выполнять такие упражнения без правильной техники. Вместо этого тренеры рекомендуют выбирать более щадящие упражнения для проработки мышц пресса.

Фитнес — это не только про силу и выносливость, но и про безопасность. Не все упражнения, которые популярны, действительно приносят пользу. Важно учитывать особенности своего тела и выбирать тренировки, которые помогут укрепить здоровье, а не навредят ему.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness - "соответствие, годность, приспособленность", от fit - "соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме") — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.



