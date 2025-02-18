Тренировка раз в неделю — польза для тела или самообман?

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Регулярные занятия спортом помогают контролировать вес, наращивать мышцы и укреплять здоровье. Но что делать, если времени хватает лишь на одну тренировку в неделю? Стоит ли ожидать прогресса или это пустая трата времени? Об этом пишет "Спорт-Экспресс".

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Фитнес

Как редкие тренировки влияют на здоровье

Всемирная организация здравоохранения рекомендует уделять спорту 150 минут в неделю. При этом можно сочетать разные виды активности: кардио, силовые нагрузки, плавание, подвижные игры или даже длительные прогулки.

Научные исследования показывают, что даже одна тренировка в неделю снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и увеличивает общую выносливость. Например, всего один час бега в умеренном темпе уменьшает вероятность смерти от болезней сердца на 50%, а от других причин — на 29%.

Однако организм должен быть готов к нагрузке. Если есть проблемы с суставами или позвоночником, важно подбирать упражнения с учетом состояния здоровья, чтобы избежать травм.

Можно ли похудеть и накачать мышцы?

Если цель — сбросить вес, то одной тренировки в неделю будет недостаточно. Жиросжигание требует регулярной физической активности и соблюдения дефицита калорий.

Что касается набора мышечной массы, процесс роста длится 48-72 часа после тренировки. Если нагрузка дается всего раз в неделю, прогресс будет минимальным.

Чтобы мышцы увеличивались, нужно тренироваться чаще. Тем не менее, даже редкие занятия могут поддерживать тонус, если программа тренировок составлена грамотно.

Как тренироваться, если есть только одно занятие в неделю?

Чтобы получить максимум пользы от одной тренировки, стоит соблюдать несколько правил:

Выбирать комплексные упражнения — например, приседания, выпады и отжимания, которые задействуют несколько мышечных групп.

Следить за техникой — правильное выполнение снижает риск травм.

Не забывать о разминке — она готовит мышцы и суставы к нагрузке.

Не перегружаться — резкое увеличение нагрузки может привести к травме.

Редкие тренировки — это лучше, чем полное отсутствие активности. Однако для видимого результата важно не только заниматься, но и следить за питанием и общим уровнем активности в течение недели.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness - "соответствие, годность, приспособленность", от fit - "соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме") — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.



