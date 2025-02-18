Регулярные занятия спортом помогают контролировать вес, наращивать мышцы и укреплять здоровье. Но что делать, если времени хватает лишь на одну тренировку в неделю? Стоит ли ожидать прогресса или это пустая трата времени? Об этом пишет "Спорт-Экспресс".
Всемирная организация здравоохранения рекомендует уделять спорту 150 минут в неделю. При этом можно сочетать разные виды активности: кардио, силовые нагрузки, плавание, подвижные игры или даже длительные прогулки.
Научные исследования показывают, что даже одна тренировка в неделю снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и увеличивает общую выносливость. Например, всего один час бега в умеренном темпе уменьшает вероятность смерти от болезней сердца на 50%, а от других причин — на 29%.
Однако организм должен быть готов к нагрузке. Если есть проблемы с суставами или позвоночником, важно подбирать упражнения с учетом состояния здоровья, чтобы избежать травм.
Если цель — сбросить вес, то одной тренировки в неделю будет недостаточно. Жиросжигание требует регулярной физической активности и соблюдения дефицита калорий.
Что касается набора мышечной массы, процесс роста длится 48-72 часа после тренировки. Если нагрузка дается всего раз в неделю, прогресс будет минимальным.
Чтобы мышцы увеличивались, нужно тренироваться чаще. Тем не менее, даже редкие занятия могут поддерживать тонус, если программа тренировок составлена грамотно.
Чтобы получить максимум пользы от одной тренировки, стоит соблюдать несколько правил:
Редкие тренировки — это лучше, чем полное отсутствие активности. Однако для видимого результата важно не только заниматься, но и следить за питанием и общим уровнем активности в течение недели.
Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness - "соответствие, годность, приспособленность", от fit - "соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме") — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
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