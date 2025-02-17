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Разминка — это не просто разогрев: как она влияет на результаты тренировки

1:48
Спорт

Любая физическая активность должна начинаться с разминки, чтобы разогреть мышцы и суставы перед нагрузкой. Об этом в интервью "Спорт-Экспресс" рассказала мастер спорта по спортивной гимнастике, тренер Европейского гимнастического центра Анастасия Богданова.

Упражнение на растяжку тела
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Упражнение на растяжку тела

"Разминка усиливает кровообращение, повышает температуру тела и эластичность связок. Это снижает риск травм при выполнении резких движений", — пояснила тренер.

Как правильно разминаться

По словам эксперта, для эффективной подготовки к тренировке достаточно 15-20 минут. Упражнения должны быть разнообразными:

Начать с легкого бега или прыжков на месте в течение пяти минут.

  • Далее выполнить вращательные движения в плечах, локтях, тазобедренных и коленных суставах.
  • Обратить особое внимание на разминку шеи и поясницы.
  • В завершение — наклоны вперед, назад и в стороны.

Растяжка для ног: что важно учесть

Чтобы мышцы ног были готовы к нагрузке, тренер рекомендует выполнять выпады вперед и в сторону. Для дополнительной растяжки можно опереться одной ногой на возвышение и выполнять плавные наклоны.

"Поднимите ногу на платформу под углом 45 градусов, затем 90 градусов, и выполните плавные наклоны. Это поможет подготовить мышцы к работе", — добавила специалист.

Почему разминка так важна

Кроме подготовки мышц, разминка улучшает концентрацию, координацию и скорость реакции, что особенно важно для эффективной тренировки. Эксперты советуют уделять этому процессу достаточное внимание, чтобы избежать травм и достичь максимальных результатов.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness - "соответствие, годность, приспособленность", от fit - "соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме") — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
 

Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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