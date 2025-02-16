Лидер "Зенита" блистает на Кубке U20

Второй подряд титул: Молодёжная сборная Бразилии завоёвывает Кубок Южной Америки

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Молодёжная сборная Бразилии во второй раз подряд завоевала Кубок Южной Америки U20, благодаря впечатляющему выступлению одного из игроков "Зенита" — Педро дос Сантос. Турнир проводился по круговой системе, и команда Рамона Менезеса уверенно поднялась на вершину элитной группы, заработав 13 очков в пяти матчах.

Фото: Bandeira brasileira by Núcleo Editorial, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Бразилии

Педро проявил себя как настоящий лидер, несмотря на наличие капитанской повязки. За девять встреч он отметился двумя забитыми мячами и шестью результативными передачами. Особенно значимым его вклад оказался в матче против Чили, где он обеспечил результативность в формате "1+2", что привело к победному счёту 3:0 и принесло чемпионский титул сборной.

Его действия на турнире можно проследить по следующим результатам:

Предоставил голевую передачу в встрече с Боливией (счёт 2:1); Дважды создал результативные моменты против Эквадора (3:2); Забил решающий мяч в игре с Уругваем (1:0); Отдал результативный пас в матче с Колумбией (1:0); В противостоянии с Чили его вклад составил один гол и две ассистенции (3:0).

Достижения Педро на этом турнире не являются случайностью. В 2023 году он уже помог сборной одержать победу в аналогичном соревновании, отметившись статистикой 2+2 в восьми играх. Такой уровень результативности подтверждает его важность для команды и способность влиять на исход встреч.

Уточнения

Пе́дро Энри́ке Си́лва дос Са́нтос (порт.-браз. Pedro Henrique Silva dos Santos; род. 5 февраля 2006, Сан-Паулу), или же просто Пе́дро (порт.-браз. Pedro) — бразильский футболист, вингер клуба «Зенит».



