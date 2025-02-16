Молодёжная сборная Бразилии во второй раз подряд завоевала Кубок Южной Америки U20, благодаря впечатляющему выступлению одного из игроков "Зенита" — Педро дос Сантос. Турнир проводился по круговой системе, и команда Рамона Менезеса уверенно поднялась на вершину элитной группы, заработав 13 очков в пяти матчах.
Педро проявил себя как настоящий лидер, несмотря на наличие капитанской повязки. За девять встреч он отметился двумя забитыми мячами и шестью результативными передачами. Особенно значимым его вклад оказался в матче против Чили, где он обеспечил результативность в формате "1+2", что привело к победному счёту 3:0 и принесло чемпионский титул сборной.
Его действия на турнире можно проследить по следующим результатам:
Достижения Педро на этом турнире не являются случайностью. В 2023 году он уже помог сборной одержать победу в аналогичном соревновании, отметившись статистикой 2+2 в восьми играх. Такой уровень результативности подтверждает его важность для команды и способность влиять на исход встреч.
Пе́дро Энри́ке Си́лва дос Са́нтос (порт.-браз. Pedro Henrique Silva dos Santos; род. 5 февраля 2006, Сан-Паулу), или же просто Пе́дро (порт.-браз. Pedro) — бразильский футболист, вингер клуба «Зенит».
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