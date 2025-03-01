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Не просто бег: упражнения на беговой дорожке для комплексной прокачки

3:40
Спорт

Беговая дорожка — это не только про кардио. Если добавить в тренировку силовые и координационные упражнения, можно проработать все группы мышц и добиться рельефного тела. Такой full body-комплекс разработала Валерия Андреева, представитель бренда Proxima Fitness, мастер спорта международного класса по легкой атлетике.

Тренировка в спорт зале
Фото: Designed by Freepik by diana-grytsku is licensed under Public domian
Тренировка в спорт зале

Разминка: активируем мышцы перед тренировкой

Перед выполнением упражнений необходимо подготовить тело к нагрузке. В течение 1 минуты выполняйте медленный бег или быстрый шаг, чтобы разогреть мышцы.

Первый блок: базовые упражнения

Ходьба боком в приседе

  • Встаньте боком к полотну дорожки, согните ноги в коленях, удерживая положение полуприседа.
  • Перемещайтесь приставными шагами вперед, держа спину ровной.
  • Работают мышцы ног, пресса и стабилизаторы корпуса.
  • Скорость дорожки: 3 км/ч.
  • Время работы: 30 секунд.
  • Время восстановления: 20 секунд. Повторите, сменив сторону.

Ходьба выпадами в упор

  • Обопритесь руками о поручни и двигайтесь вперед, делая глубокие выпады.
  • Работают ягодицы, квадрицепсы, мышцы кора.
  • Скорость дорожки: 2 км/ч.
  • Время работы: 30 секунд.
  • Время восстановления: 20 секунд.

Ходьба руками в планке

  • Встаньте перед дорожкой и примите положение планки на прямых руках с упором в полотно (стопы остаются на полу).
  • Передвигайтесь вперед на руках, сохраняя ровное положение корпуса.
  • Работает пресс, спина, плечи и руки.
  • Скорость дорожки: 1 км/ч.
  • Время работы: 30 секунд.
  • Время восстановления: 1 минута.

Беговая серия: "высокое бедро" + спринт

  • Бегите, поднимая бедро до параллели с полом.
  • Затем переходите на интенсивный бег.
  • Скорость дорожки: 6 км/ч (высокое бедро), 10-12 км/ч (спринт).
  • Время работы: 30 секунд поднимания бедра, 30 секунд спринта.
  • Время восстановления: 1 минута.

Второй блок: проработка всех групп мышц

Прыжки на прямых ногах

  • Легкие подпрыгивания на пару сантиметров от полотна, не сгибая колени.
  • Работают икроножные мышцы, стопы, стабилизаторы корпуса.
  • Скорость дорожки: 3 км/ч.
  • Время работы: 30 секунд.
  • Время восстановления: 20 секунд.

Приставной шаг боком

  • Передвигайтесь приставным шагом, не сгибая колени.
  • Работают голень, стопа, ягодицы, пресс.
  • Скорость дорожки: 3 км/ч.
  • Время работы: 30 секунд на каждую сторону.
  • Время восстановления: 20 секунд.

Выход в треугольник

  • Остановите дорожку, поставьте руки на пол в положение планки, ноги оставьте на полотне.
  • Медленно "шагая" руками к ногам, выходите в позицию треугольника.
  • Работают пресс, спина, плечевой пояс.

Третий блок: финальная беговая серия

Повторите поднимание бедра и спринт в течение 1 минуты на комфортной скорости (от 6 км/ч).

Регулярные тренировки на беговой дорожке помогут не только улучшить выносливость, но и проработать все группы мышц. Подберите удобный график занятий и наслаждайтесь результатами!

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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