Не просто бег: упражнения на беговой дорожке для комплексной прокачки

Беговая дорожка — это не только про кардио. Если добавить в тренировку силовые и координационные упражнения, можно проработать все группы мышц и добиться рельефного тела. Такой full body-комплекс разработала Валерия Андреева, представитель бренда Proxima Fitness, мастер спорта международного класса по легкой атлетике.
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Тренировка в спорт зале
Разминка: активируем мышцы перед тренировкой
Перед выполнением упражнений необходимо подготовить тело к нагрузке. В течение 1 минуты выполняйте медленный бег или быстрый шаг, чтобы разогреть мышцы.
Первый блок: базовые упражнения
Ходьба боком в приседе
Встаньте боком к полотну дорожки, согните ноги в коленях, удерживая положение полуприседа.
Работают мышцы ног, пресса и стабилизаторы корпуса.
Скорость дорожки: 3 км/ч.
Время работы: 30 секунд.
Время восстановления: 20 секунд. Повторите, сменив сторону.
Ходьба выпадами в упор
Обопритесь руками о поручни и двигайтесь вперед, делая глубокие выпады.
Работают ягодицы, квадрицепсы, мышцы кора.
Скорость дорожки: 2 км/ч.
Время работы: 30 секунд.
Время восстановления: 20 секунд.
Ходьба руками в планке
Встаньте перед дорожкой и примите положение планки на прямых руках с упором в полотно (стопы остаются на полу).
Передвигайтесь вперед на руках, сохраняя ровное положение корпуса.
Работает пресс, спина, плечи и руки.
Скорость дорожки: 1 км/ч.
Время работы: 30 секунд.
Время восстановления: 1 минута.
Беговая серия: "высокое бедро" + спринт
Бегите, поднимая бедро до параллели с полом.
Затем переходите на интенсивный бег.
Скорость дорожки: 6 км/ч (высокое бедро), 10-12 км/ч (спринт).
Время работы: 30 секунд поднимания бедра, 30 секунд спринта.
Время восстановления: 1 минута.
Второй блок: проработка всех групп мышц
Прыжки на прямых ногах
Легкие подпрыгивания на пару сантиметров от полотна, не сгибая колени.
Работают икроножные мышцы, стопы, стабилизаторы корпуса.
Скорость дорожки: 3 км/ч.
Время работы: 30 секунд.
Время восстановления: 20 секунд.
Приставной шаг боком
Передвигайтесь приставным шагом, не сгибая колени.
Работают голень, стопа, ягодицы, пресс.
Скорость дорожки: 3 км/ч.
Время работы: 30 секунд на каждую сторону.
Время восстановления: 20 секунд.
Выход в треугольник
Остановите дорожку, поставьте руки на пол в положение планки, ноги оставьте на полотне.
Медленно "шагая" руками к ногам, выходите в позицию треугольника.
Работают пресс, спина, плечевой пояс.
Третий блок: финальная беговая серия
Повторите поднимание бедра и спринт в течение 1 минуты на комфортной скорости (от 6 км/ч).
Регулярные тренировки на беговой дорожке помогут не только улучшить выносливость, но и проработать все группы мышц. Подберите удобный график занятий и наслаждайтесь результатами!
Уточнения
Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.