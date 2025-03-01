Не просто бег: упражнения на беговой дорожке для комплексной прокачки

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Беговая дорожка — это не только про кардио. Если добавить в тренировку силовые и координационные упражнения, можно проработать все группы мышц и добиться рельефного тела. Такой full body-комплекс разработала Валерия Андреева, представитель бренда Proxima Fitness, мастер спорта международного класса по легкой атлетике.

Фото: Designed by Freepik by diana-grytsku is licensed under Public domian Тренировка в спорт зале

Разминка: активируем мышцы перед тренировкой

Перед выполнением упражнений необходимо подготовить тело к нагрузке. В течение 1 минуты выполняйте медленный бег или быстрый шаг, чтобы разогреть мышцы.

Первый блок: базовые упражнения

Ходьба боком в приседе

Встаньте боком к полотну дорожки, согните ноги в коленях, удерживая положение полуприседа.

Перемещайтесь приставными шагами вперед, держа спину ровной.

Работают мышцы ног, пресса и стабилизаторы корпуса.

Скорость дорожки: 3 км/ч.

Время работы: 30 секунд.

Время восстановления: 20 секунд. Повторите, сменив сторону.

Ходьба выпадами в упор

Обопритесь руками о поручни и двигайтесь вперед, делая глубокие выпады.

Работают ягодицы, квадрицепсы, мышцы кора.

Скорость дорожки: 2 км/ч.

Время работы: 30 секунд.

Время восстановления: 20 секунд.

Ходьба руками в планке

Встаньте перед дорожкой и примите положение планки на прямых руках с упором в полотно (стопы остаются на полу).

Передвигайтесь вперед на руках, сохраняя ровное положение корпуса.

Работает пресс, спина, плечи и руки.

Скорость дорожки: 1 км/ч.

Время работы: 30 секунд.

Время восстановления: 1 минута.

Беговая серия: "высокое бедро" + спринт

Бегите, поднимая бедро до параллели с полом.

Затем переходите на интенсивный бег.

Скорость дорожки: 6 км/ч (высокое бедро), 10-12 км/ч (спринт).

Время работы: 30 секунд поднимания бедра, 30 секунд спринта.

Время восстановления: 1 минута.

Второй блок: проработка всех групп мышц

Прыжки на прямых ногах

Легкие подпрыгивания на пару сантиметров от полотна, не сгибая колени.

Работают икроножные мышцы, стопы, стабилизаторы корпуса.

Скорость дорожки: 3 км/ч.

Время работы: 30 секунд.

Время восстановления: 20 секунд.

Приставной шаг боком

Передвигайтесь приставным шагом, не сгибая колени.

Работают голень, стопа, ягодицы, пресс.

Скорость дорожки: 3 км/ч.

Время работы: 30 секунд на каждую сторону.

Время восстановления: 20 секунд.

Выход в треугольник

Остановите дорожку, поставьте руки на пол в положение планки, ноги оставьте на полотне.

Медленно "шагая" руками к ногам, выходите в позицию треугольника.

Работают пресс, спина, плечевой пояс.

Третий блок: финальная беговая серия

Повторите поднимание бедра и спринт в течение 1 минуты на комфортной скорости (от 6 км/ч).

Регулярные тренировки на беговой дорожке помогут не только улучшить выносливость, но и проработать все группы мышц. Подберите удобный график занятий и наслаждайтесь результатами!

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

