Готовы к уличным тренировкам: вот как организовать удобное пространство для занятий спортом

3:43 Your browser does not support the audio element. Спорт

Все больше людей предпочитают заниматься спортом на природе, используя собственный участок или сад в качестве спортивного уголка. Грамотная организация такой зоны сделает тренировки комфортными, безопасными и приятными. Рассказываем, как правильно выбрать место, покрытие, растения и аксессуары, чтобы создать идеальное пространство для физической активности.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain спорт

Выбор места: защита от ветра и солнечного света

Первое, с чего стоит начать — правильно выбрать участок.

Защита от ветра: спорт на открытом воздухе должен быть комфортным в любое время года. Ветрозащиту можно создать с помощью хвойных деревьев (ель, пихта, сосна, кедр) или плотной живой изгороди.

спорт на открытом воздухе должен быть комфортным в любое время года. Ветрозащиту можно создать с помощью хвойных деревьев (ель, пихта, сосна, кедр) или плотной живой изгороди. Освещение: размещайте площадку так, чтобы в часы тренировок солнце не светило прямо в глаза. Идеально — утреннее или вечернее освещение.

размещайте площадку так, чтобы в часы тренировок солнце не светило прямо в глаза. Идеально — утреннее или вечернее освещение. Размер пространства: если планируются тренировки с собственным весом и базовыми тренажерами, достаточно площадки 3x3 м. Для активных игр потребуется не менее 100 кв. м.

Выбор покрытия: безопасность и комфорт

Покрытие должно быть нескользким, амортизирующим и устойчивым к влаге. Популярные варианты:

Резиновое покрытие: амортизирует удары, снижает риск травм.

амортизирует удары, снижает риск травм. Специальный спортивный газон: экологичный вариант, подходит для бега и прыжков.

экологичный вариант, подходит для бега и прыжков. Утрамбованный отсев: недорогой и прочный материал для тренажерных зон.

недорогой и прочный материал для тренажерных зон. Дерево: идеально для йоги и пилатеса, так как создает комфортное покрытие для занятий босиком.

Совет: избегайте гладких каменных плит — они становятся скользкими во влажную погоду.

Озеленение: эстетика и функциональность

Растения вокруг спортивной зоны не только украшают пространство, но и влияют на комфорт тренировок.

Тень и защита : деревья (дуб, сосна, ель, кедр) создают приятную тень, но лучше избегать клена, березы и ольхи — они сбрасывают много мусора.

: деревья (дуб, сосна, ель, кедр) создают приятную тень, но лучше избегать клена, березы и ольхи — они сбрасывают много мусора. Приватность : кустарники (кизильник, пузыреплодник, дерен) формируют зеленые стены.

: кустарники (кизильник, пузыреплодник, дерен) формируют зеленые стены. Стимуляция активности : яркие растения (монарда, гейхера, астранция, молиния) поднимают настроение и мотивируют к тренировкам.

: яркие растения (монарда, гейхера, астранция, молиния) поднимают настроение и мотивируют к тренировкам. Расслабление после занятий: ароматные травы (лаванда, мята, чабрец) способствуют восстановлению.

Зонирование: удобно для всей семьи

Если спортивный уголок предназначен для нескольких человек, важно разделить пространство по типу активности.

Силовая зона: тренажеры, турники, скамьи.

тренажеры, турники, скамьи. Кардиозона: свободное пространство для бега, прыжков, скакалки.

свободное пространство для бега, прыжков, скакалки. Зона йоги и растяжки: мягкое покрытие, деревянный настил или газон.

мягкое покрытие, деревянный настил или газон. Хранение инвентаря: полки и крючки для ковриков, гантелей, полотенец, бутылок с водой.

Комфорт и отдых после тренировок

Продуманное пространство сделает тренировки приятнее. Полезные дополнения:

Навес или пергола: защита от солнца и дождя.

защита от солнца и дождя. Скамейки, шезлонги или качели: места для отдыха после занятий.

места для отдыха после занятий. Колонка для музыки: создаст атмосферу для мотивации.

Создать удобное место для занятий спортом на свежем воздухе несложно. Главное — учесть комфорт, безопасность и личные предпочтения. Тогда тренировки станут не только полезными, но и приятными!

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

