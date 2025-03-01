Ходьба задом наперед: миф из соцсетей или реально полезное упражнение

В соцсетях набирает популярность ходьба задом наперед на беговой дорожке. Блогеры уверяют, что этот способ помогает избавиться от боли в коленях и укрепить квадрицепсы. Но действительно ли это полезное упражнение, или очередной необоснованный лайфхак?
Этот метод уже давно используется в физиотерапии:
Специалисты утверждают: если у вас нет проблем с суставами, то необходимости в таком упражнении нет.
Несмотря на сомнения экспертов, у ходьбы спиной вперед есть некоторые плюсы:
Однако данные основаны на небольших исследованиях, и их нельзя считать универсальными.
Если у вас нет проблем с коленями, то ходьба задом наперед — скорее баловство, чем необходимость. Однако, если хотите попробовать:
При болях в суставах проконсультируйтесь с врачом.
Вместо экспериментов с направлением движения, лучше развивайте мышцы и контролируйте нагрузки — это реально защитит суставы!
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