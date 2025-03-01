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Ходьба задом наперед: миф из соцсетей или реально полезное упражнение

2:15
Спорт

В соцсетях набирает популярность ходьба задом наперед на беговой дорожке. Блогеры уверяют, что этот способ помогает избавиться от боли в коленях и укрепить квадрицепсы. Но действительно ли это полезное упражнение, или очередной необоснованный лайфхак?

Удивленная девушка
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Удивленная девушка

Как работает ходьба спиной вперед

Этот метод уже давно используется в физиотерапии:

  • Помогает восстановиться после операций на колене, тазобедренном суставе и лодыжке;
  • Заставляет полностью разгибать суставы, нормализуя походку;
  • Используется на ранних этапах реабилитации (не более 2-5 минут за сеанс).

Специалисты утверждают: если у вас нет проблем с суставами, то необходимости в таком упражнении нет.

Есть ли польза для обычного человека

Несмотря на сомнения экспертов, у ходьбы спиной вперед есть некоторые плюсы:

  • Снижение нагрузки на коленную чашечку: исследования показывают, что бег назад уменьшает нагрузку на суставы, что может помочь при "колене бегуна" и остеоартрозе.
  • Улучшение выносливости: упражнение может повышать VO₂ max (максимальный объем потребляемого кислорода), что увеличивает выносливость и эффективность тренировок.

Однако данные основаны на небольших исследованиях, и их нельзя считать универсальными.

Стоит ли пробовать

Если у вас нет проблем с коленями, то ходьба задом наперед — скорее баловство, чем необходимость. Однако, если хотите попробовать:

  • Начинайте с низкой скорости и установите беговую дорожку горизонтально.
  • Держитесь за поручни, пока не привыкнете.

При болях в суставах проконсультируйтесь с врачом.

Альтернативные способы уменьшить боль в колене

  • Укрепляйте квадрицепсы - они берут на себя часть нагрузки при движении.
  • Не перегружайте суставы - увеличивайте нагрузки постепенно.
  • Выбирайте правильную обувь - амортизация снижает давление на колени.
  • Используйте метод RICE (отдых, лед, компрессия, подъем) при отеках и воспалениях.

Вместо экспериментов с направлением движения, лучше развивайте мышцы и контролируйте нагрузки — это реально защитит суставы!

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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