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Мучаетесь от потливости во время занятий спортом? Советы по выявлению причин и их устранению

4:22
Спорт

Потоотделение — естественный процесс терморегуляции, но многие считают его показателем эффективности тренировок или способом вывода токсинов. Что из этого правда, а что — миф? Разбираемся, как работает организм и что делать, если пот мешает вам во время занятий спортом.

Женщина тренируется дома
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Женщина тренируется дома

Почему потоотделение увеличивается при улучшении физической формы

Чем лучше тренирован человек, тем раньше и интенсивнее он начинает потеть. Это связано с двумя причинами:

  • Организм адаптируется к нагрузкам и быстрее активирует механизм охлаждения.
  • Число активных потовых желез увеличивается, помогая эффективнее регулировать температуру тела.

Однако уровень потоотделения зависит не только от интенсивности тренировки, но и от возраста, генетики и типа упражнений. Более точный показатель эффективности — способность говорить во время занятия: если вы можете произносить только отдельные слова, тренировка проходит в высокой интенсивности.

Почему пот жжёт глаза

Пот содержит соли, раздражающие слизистую глаз. Хотя это не опасно, неприятные ощущения могут мешать тренировке. Как защитить глаза:

  • Надевайте налобную повязку, шапку или козырёк, чтобы пот не стекал на лицо.
  • Используйте искусственные слёзы, если раздражение всё же появилось.

Горячая йога: эффективнее или опаснее

Некоторые считают, что обильное потоотделение во время горячей йоги помогает сбросить больше калорий, но это миф. Единственное преимущество тепла — большая гибкость, которая упрощает выполнение поз.

Однако высокая температура и влажность несут риски:

  • Пот хуже испаряется, из-за чего тело перегревается.
  • Повышается вероятность обезвоживания.
  • Возможны головокружение и головные боли.

Совет: пейте воду каждые 15 минут и при длительных занятиях заменяйте её спортивными напитками, чтобы восполнить электролиты.

Почему потеешь даже после тренировки

После завершения физических нагрузок тело продолжает вырабатывать тепло, перераспределяя кровоток и восстанавливая уровень энергии.

Как быстрее охладиться

  • Не принимайте ледяной душ — это только замедлит процесс охлаждения. Лучше использовать прохладную воду.
  • Встаньте перед вентилятором или кондиционером, чтобы ускорить испарение влаги.
  • Пейте ледяную воду во время тренировки, чтобы минимизировать перегрев.

Выводит ли пот токсины

Это частично правда, но основную работу выполняют почки и печень. Выделение токсинов с потом настолько незначительно, что не оказывает значительного влияния на организм.

Кроме того, потение в сауне после бурной ночи не помогает быстрее протрезветь — наоборот, организм будет терять воду, из-за чего вредные вещества задержатся в теле.

Почему потеешь, когда нервничаешь

Нервное потоотделение связано с эволюцией: в древности предки сигнализировали о тревоге с помощью запаха пота. Этот тип потоотделения сопровождается выбросом феромонов, активирующих реакцию страха у окружающих.

Как скрыть волнение

  • Используйте антиперспирант не только на подмышках, но и в паховой области — там расположены железы, отвечающие за нервное потоотделение.
  • Занимайтесь спортом перед важным событием, чтобы снизить уровень кортизола и уменьшить тревожность.

Опасна ли потливость ладоней при тренировках

Потные руки могут представлять риск при занятиях спортом:

  • Гиря или гантели могут выскользнуть из рук.
  • В теннисе скользкая ракетка затрудняет контроль удара.
  • При подтягиваниях на перекладине хват становится менее надёжным.

Как решить проблему

  • Используйте специальный крем для рук, который блокирует потоотделение.
  • Надевайте перчатки для фитнеса.
  • Очищайте ладони тальком или магнезией.

Потоотделение — важный процесс терморегуляции, но оно не всегда связано с эффективностью тренировок. Главное — слушать своё тело, поддерживать водный баланс и не бояться потеть!

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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