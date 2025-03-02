Следуете фитнес-трендам? Проверьте, не вредят ли вам популярные упражнения из интернета

3:00 Your browser does not support the audio element. Спорт

Сегодня соцсети диктуют тренды буквально во всем, включая спорт. ЗОЖ, похудение, рельефный пресс — все это становится объектом хайпа. Блогеры демонстрируют впечатляющие "до/после", обещая волшебные результаты от одного упражнения. Но правда ли, что лимфодренажные прыжки уберут целлюлит, вакуум сделает живот плоским, а планка избавит от жира? Разберемся, какие из популярных упражнений действительно полезны, а какие — переоценены.

Фото: Freepik by wayhomestudio Спортивная девушка

Лимфодренажные прыжки

Этот тренд возник во времена пандемии, когда спортзалы закрылись, а людям нужна была хоть какая-то активность. Суть проста: легкие подпрыгивания с мягким приземлением создают отбойный эффект, стимулируя кровообращение.

Польза

Легкая активность для малоподвижных людей.

Способ размяться и пробудить мышцы.

Вред

Не избавляют от отеков и целлюлита, как обещают блогеры.

Противопоказаны при проблемах с суставами, варикозе, грыжах и беременности.

Вывод: хорошая разминка, но не панацея.

Вакуум живота

Упражнение стало популярным в эпоху бодибилдинга, а затем вернулось благодаря соцсетям. Блогеры уверяют, что вакуум сам по себе сделает живот плоским.

Польза

Укрепляет мышцы кора и тазового дна.

Улучшает осанку и дыхание.

Оказывает мягкий массаж внутренних органов.

Вред

Не сжигает жир и не формирует рельеф.

Противопоказан при беременности, гипертонии и воспалительных заболеваниях.

Вывод: полезное упражнение, но само по себе не сделает живот плоским.

Берпи

Жесткое упражнение, изначально созданное для подготовки военных. Позже стало популярным в кроссфите.

Польза

Прорабатывает все группы мышц.

Сжигает калории и улучшает выносливость.

Вред

Высокая нагрузка на суставы и сердце.

Новичкам сложно выполнять его с правильной техникой.

Вывод: мощное упражнение, но лучше для опытных спортсменов.

Планка

Кажется, что это самое универсальное упражнение, но у него есть нюансы.

Польза

Развивает статическую выносливость.

Улучшает стабилизацию корпуса.

Вред

Не подходит при проблемах с сердцем, давлением, позвоночником и суставами.

Не качает мышцы и не сжигает жир.

Вывод: отличное вспомогательное упражнение, но не заменит полноценную тренировку.

Мифы о "волшебных" упражнениях не исчезнут, но важно понимать, что одно движение не сделает вас стройнее и сильнее. Только комплексный подход — питание, тренировки и режим дня — дает реальные результаты. Так что не ведитесь на громкие обещания, а выбирайте упражнения, которые подходят именно вам.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

