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Следуете фитнес-трендам? Проверьте, не вредят ли вам популярные упражнения из интернета

3:00
Спорт

Сегодня соцсети диктуют тренды буквально во всем, включая спорт. ЗОЖ, похудение, рельефный пресс — все это становится объектом хайпа. Блогеры демонстрируют впечатляющие "до/после", обещая волшебные результаты от одного упражнения. Но правда ли, что лимфодренажные прыжки уберут целлюлит, вакуум сделает живот плоским, а планка избавит от жира? Разберемся, какие из популярных упражнений действительно полезны, а какие — переоценены.

Спортивная девушка
Фото: Freepik by wayhomestudio
Спортивная девушка

Лимфодренажные прыжки

Этот тренд возник во времена пандемии, когда спортзалы закрылись, а людям нужна была хоть какая-то активность. Суть проста: легкие подпрыгивания с мягким приземлением создают отбойный эффект, стимулируя кровообращение.

Польза

  • Легкая активность для малоподвижных людей.
  • Способ размяться и пробудить мышцы.

Вред

  • Не избавляют от отеков и целлюлита, как обещают блогеры.
  • Противопоказаны при проблемах с суставами, варикозе, грыжах и беременности.

Вывод: хорошая разминка, но не панацея.

Вакуум живота

Упражнение стало популярным в эпоху бодибилдинга, а затем вернулось благодаря соцсетям. Блогеры уверяют, что вакуум сам по себе сделает живот плоским.

Польза

  • Укрепляет мышцы кора и тазового дна.
  • Улучшает осанку и дыхание.
  • Оказывает мягкий массаж внутренних органов.

Вред

  • Не сжигает жир и не формирует рельеф.
  • Противопоказан при беременности, гипертонии и воспалительных заболеваниях.

Вывод: полезное упражнение, но само по себе не сделает живот плоским.

Берпи

Жесткое упражнение, изначально созданное для подготовки военных. Позже стало популярным в кроссфите.

Польза

  • Прорабатывает все группы мышц.
  • Сжигает калории и улучшает выносливость.

Вред

  • Высокая нагрузка на суставы и сердце.
  • Новичкам сложно выполнять его с правильной техникой.

Вывод: мощное упражнение, но лучше для опытных спортсменов.

Планка

Кажется, что это самое универсальное упражнение, но у него есть нюансы.

Польза

  • Развивает статическую выносливость.
  • Улучшает стабилизацию корпуса.

Вред

  • Не подходит при проблемах с сердцем, давлением, позвоночником и суставами.
  • Не качает мышцы и не сжигает жир.

Вывод: отличное вспомогательное упражнение, но не заменит полноценную тренировку.

Мифы о "волшебных" упражнениях не исчезнут, но важно понимать, что одно движение не сделает вас стройнее и сильнее. Только комплексный подход — питание, тренировки и режим дня — дает реальные результаты. Так что не ведитесь на громкие обещания, а выбирайте упражнения, которые подходят именно вам.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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