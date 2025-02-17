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Когда времени в обрез, но хочется быть в форме — эти упражнения спасут ситуацию

2:44
Спорт

Сомневаетесь, что за менее чем полчаса можно получить достаточную физическую нагрузку? Эти 7 простых упражнений помогут быстро привести в тонус мышцы пресса и рук после трудного рабочего дня в офисе.

Девушка выполняет отжимания
Фото: helpworkouts.com by Elly Fairytale, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Девушка выполняет отжимания

В издании ETimes представлена компактная тренировка от фитнес-тренера, нацеленная на эффективную проработку мышц пресса и рук.

Планка-дельфин

Как выполнить:

  • Примите упор на локтях, прижимая ладони к полу.
  • Выпрямите тело, создавая прямую линию от головы до пяток.
  • Убедитесь, что руки параллельны друг другу.
  • Поднимите бедра, прижимая пятки к полу.
  • Задержитесь в этом положении на секунду, затем вернитесь в исходное положение.

Скалолаз

Как выполнить:

Примите положение планки на прямых руках, расположив ладони прямо под плечами. Тело должно образовывать прямую линию. Поочередно подтягивайте колени к груди, затем вернитесь в исходное положение после выполнения необходимого количества повторений.

Отжимания

Как выполнить:

  • Примите упор лежа, запястья должны находиться под плечами.
  • Расставьте руки на ширину плеч.
  • Согните локти и опуститесь, приближая грудь к полу.
  • Вернитесь в исходное положение и продолжайте выполнять упражнение в течение минуты.

Планка с поочередным касанием плеч

Как выполнить:

  • Встаньте в упор лежа, размещая запястья строго под плечами.
  • Ноги расставьте на ширину плеч.
  • Перенесите вес на правую руку, оторвав левую от пола и коснувшись ею противоположного плеча.
  • Вернитесь в исходное положение и повторите на другую сторону, выполняя упражнение в течение минуты.

Боковая планка

Как выполнить:

  • Лягте на левый бок, вытянув ноги и разместив левый локоть прямо под плечом.
  • Поднимите верхнюю часть тела, чтобы она образовала прямую линию.
  • Вытяните правую руку вверх и задержитесь в этом положении на секунду, стараясь удерживать корпус прямым.

Велосипед

Как выполнить:

  • Лягте на пол, уберите руки за голову и немного приподнимите ноги.
  • Согните правую ногу в колене и коснитесь ею левого локтя, затем вернитесь в исходное положение.
  • Повторите то же самое для другой стороны.

Лодочка

Как выполнить:

  • Лягте на спину, соедините ноги и положите руки вдоль туловища.
  • Оторвите грудь и ноги от пола, потянув руки к ногам, и задержитесь в этом положении.
  • Продолжайте глубоко дышать, оставаясь в этом положении, затем на выдохе медленно вернитесь в исходное положение и расслабьтесь.

Уточнения

Отжима́ния — базовое физическое упражнение, выполняемое в планке и представляющее собой опускание-поднятие тела с помощью рук от пола (скамьи, стены). Возможно, с дополнительным отягощением. При выполнении упражнения задействован трицепс, большая грудная, дельтовидная, локтевая мышцы и плечевой пояс в целом.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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