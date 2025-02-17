В дверной проём вхожу бочком: три упражнения для мощной спины

Хотите увеличить ширину спины и создать эффектный V-образный силуэт? Регулярные тренировки с фокусом на мышцы спины помогут вам.
Чтобы достичь лучших результатов, важно проработать не только основные мышцы, но и их различные части. Вот несколько эффективных упражнений для широкой спины.
Подтягивания — одно из самых эффективных упражнений для развития широкой спины. Оно активирует верхнюю часть спины, включая широчайшие мышцы, и помогает создать нужный контур.
Начните с широкого хвата, чтобы максимально задействовать спину, и выполняйте подтягивания до того момента, как подбородок окажется выше перекладины. Если подтягивания пока сложны, используйте резинки для помощи.
Это упражнение помогает проработать всю спину, особенно широчайшие мышцы. Возьмите штангу на ширину плеч, наклонитесь вперед, держа спину прямой. Подтягивайте штангу к животу, сводя лопатки. Это упражнение развивает как верхнюю, так и среднюю часть спины, улучшая общую ширину.
Вертикальная тяга — это отличная альтернатива подтягиваниям. Возьмите широкий хват на вертикальном блоке, тяните ручку вниз, сводя лопатки и сгибая локти. Это упражнение помогает развить широчайшие мышцы, а также улучшить осанку и укрепить плечевой пояс.
Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.
Штанга — спортивный снаряд в тяжёлой атлетике и силовом троеборье.
Выбрасываете кожуру от апельсинов и мандаринов? Зря! Оказывается, её можно использовать для ароматизации, уборки и даже защиты от насекомых. Разбираем 8 крутых способов!