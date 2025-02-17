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В дверной проём вхожу бочком: три упражнения для мощной спины

1:35
Спорт

Хотите увеличить ширину спины и создать эффектный V-образный силуэт? Регулярные тренировки с фокусом на мышцы спины помогут вам.

Мужчина стоит спиной
Фото: commons.wikimedia.org by Beat Ruest, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Мужчина стоит спиной

Чтобы достичь лучших результатов, важно проработать не только основные мышцы, но и их различные части. Вот несколько эффективных упражнений для широкой спины.

1. Подтягивания

Подтягивания — одно из самых эффективных упражнений для развития широкой спины. Оно активирует верхнюю часть спины, включая широчайшие мышцы, и помогает создать нужный контур.

Начните с широкого хвата, чтобы максимально задействовать спину, и выполняйте подтягивания до того момента, как подбородок окажется выше перекладины. Если подтягивания пока сложны, используйте резинки для помощи.

2. Тяга штанги в наклоне

Это упражнение помогает проработать всю спину, особенно широчайшие мышцы. Возьмите штангу на ширину плеч, наклонитесь вперед, держа спину прямой. Подтягивайте штангу к животу, сводя лопатки. Это упражнение развивает как верхнюю, так и среднюю часть спины, улучшая общую ширину.

3. Тяга вертикального блока

Вертикальная тяга — это отличная альтернатива подтягиваниям. Возьмите широкий хват на вертикальном блоке, тяните ручку вниз, сводя лопатки и сгибая локти. Это упражнение помогает развить широчайшие мышцы, а также улучшить осанку и укрепить плечевой пояс.

Уточнения

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

Штанга — спортивный снаряд в тяжёлой атлетике и силовом троеборье.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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