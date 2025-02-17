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Планка — прямой путь к травмам: чем опасно это популярное упражнение

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Спорт

Фитнес-эксперт Анастасия Юрпалова предупредила о серьёзных опасностях, связанных с выполнением планки. 

Упражнение планка на локтях
Фото: wikimedia.org by Lukáš Daňko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Упражнение планка на локтях

Эксперт объяснила, что планка категорически не подходит людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями или нарушениями зрения из-за резкого повышения давления.

Кроме того, людям с грыжами или протрузиями это упражнение может нанести серьёзный вред, усугубив проблемы с позвоночником, пишет журнал Men Today.

Юрпалова также напомнила, что при травмах плеч планка может быть особенно опасна. А неправильно выполненное упражнение способно привести к серьёзным травмам даже у здоровых людей.

Уточнения

Пла́нка (через нем  Planke — «доска, половица», от лат. рlаnса (устар. рhаlаngа), от греч. φάλαγξ — «очищенный от ветвей ствол») — статическое изометрическое физическое упражнение на мышцы живота и спины. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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