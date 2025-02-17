Устаревшие подходы к тренировкам из СССР: как они вредят вашему телу

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Фитнес-тренер Акулина Бахтурина развенчала мифы о советской аэробике и указала на упражнения, которые могут принести больше вреда, чем пользы.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Девушка держит гирю

Среди самых проблемных методов — баллистическая растяжка, которая предполагает резкие рывки. Она была популярна у профессиональных спортсменов СССР, но для любителей может стать причиной травм.

Тренер также подчеркнула, что привычные советские упражнения — приседания, выпады и скручивания на пресс — уже давно устарели.

Сегодня они преобразованы в более современные и эффективные вариации, которые учитывают биомеханику и анатомию тела, пишут "Известия".

Уточнения

Сою́з Сове́тских Социалисти́ческих Респу́блик (Сове́тский Сою́з, Сою́з ССР, аббрев. СССР) — государство в Евразии, существовавшее с 30 декабря 1922 года по 26 декабря 1991 года.



Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

