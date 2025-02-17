Палки в руки! Почему стоит попробовать скандинавскую ходьбу зимой

Занятия скандинавской ходьбой зимой приносят не только физическую пользу, но и заряжают бодростью. Это один из лучших способов укрепить сердечно-сосудистую систему, улучшить осанку, снизить нагрузку на суставы и проработать сразу несколько групп мышц. Об этом пишет "Спорт-Экспресс".
Свежий зимний воздух, насыщенный кислородом, положительно влияет на иммунитет, помогает бороться со стрессом и улучшает сон. В отличие от обычной прогулки, скандинавская ходьба сжигает на 40% больше калорий, так как задействует не только ноги, но и руки, спину, плечевой пояс.
Зимой необходимо соблюдать осторожность во время тренировок:
Перед тренировкой рекомендуется сделать небольшую разминку: наклоны, круговые движения плечами, лёгкие приседания. Это поможет разогреть мышцы и подготовить тело к нагрузке.
Само занятие не должно быть слишком долгим — оптимальная продолжительность составляет 30-60 минут. Движения должны быть плавными и естественными, а дыхание — ровным. Важно избегать длительных остановок на холоде, чтобы не переохладиться.
После прогулки полезно выполнить заминку: потянуть мышцы ног, рук и спины, восстановить дыхание.
Скандинавская ходьба зимой — это не только спорт, но и отличная возможность насладиться свежим воздухом, зимними пейзажами и укрепить здоровье!
Скандина́вская ходьба́ или северная ходьба (англ. Nordic Walking - "северная ходьба", фин. Sauvakävely - "ходьба с палками") — ходьба с палками, вид физической активности, в которой используются определённая методика занятия и техника ходьбы при помощи специально разработанных палок.
Выбрасываете кожуру от апельсинов и мандаринов? Зря! Оказывается, её можно использовать для ароматизации, уборки и даже защиты от насекомых. Разбираем 8 крутых способов!