Палки в руки! Почему стоит попробовать скандинавскую ходьбу зимой

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Занятия скандинавской ходьбой зимой приносят не только физическую пользу, но и заряжают бодростью. Это один из лучших способов укрепить сердечно-сосудистую систему, улучшить осанку, снизить нагрузку на суставы и проработать сразу несколько групп мышц. Об этом пишет "Спорт-Экспресс".

Фото: freepik by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Скандинавская ходьба

Свежий зимний воздух, насыщенный кислородом, положительно влияет на иммунитет, помогает бороться со стрессом и улучшает сон. В отличие от обычной прогулки, скандинавская ходьба сжигает на 40% больше калорий, так как задействует не только ноги, но и руки, спину, плечевой пояс.

Важные правила безопасности

Зимой необходимо соблюдать осторожность во время тренировок:

Выбирайте удобную нескользящую обувь.

Надевайте теплую одежду, которая не стесняет движений.

Предпочитайте прогулки в светлое время суток и по освещенным маршрутам.

Следите за техникой движений: ставьте ступню с пятки на носок, опирайтесь на палки, сохраняйте ровную осанку.

Не тренируйтесь при экстремально низких температурах, сильном ветре или гололёде.

Как правильно заниматься скандинавской ходьбой зимой

Перед тренировкой рекомендуется сделать небольшую разминку: наклоны, круговые движения плечами, лёгкие приседания. Это поможет разогреть мышцы и подготовить тело к нагрузке.

Само занятие не должно быть слишком долгим — оптимальная продолжительность составляет 30-60 минут. Движения должны быть плавными и естественными, а дыхание — ровным. Важно избегать длительных остановок на холоде, чтобы не переохладиться.

После прогулки полезно выполнить заминку: потянуть мышцы ног, рук и спины, восстановить дыхание.

Скандинавская ходьба зимой — это не только спорт, но и отличная возможность насладиться свежим воздухом, зимними пейзажами и укрепить здоровье!

Уточнения

Скандина́вская ходьба́ или северная ходьба (англ. Nordic Walking - "северная ходьба", фин. Sauvakävely - "ходьба с палками") — ходьба с палками, вид физической активности, в которой используются определённая методика занятия и техника ходьбы при помощи специально разработанных палок.



