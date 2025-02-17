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Палки в руки! Почему стоит попробовать скандинавскую ходьбу зимой

2:02
Спорт

Занятия скандинавской ходьбой зимой приносят не только физическую пользу, но и заряжают бодростью. Это один из лучших способов укрепить сердечно-сосудистую систему, улучшить осанку, снизить нагрузку на суставы и проработать сразу несколько групп мышц. Об этом пишет "Спорт-Экспресс".

Скандинавская ходьба
Фото: freepik by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Скандинавская ходьба

Свежий зимний воздух, насыщенный кислородом, положительно влияет на иммунитет, помогает бороться со стрессом и улучшает сон. В отличие от обычной прогулки, скандинавская ходьба сжигает на 40% больше калорий, так как задействует не только ноги, но и руки, спину, плечевой пояс.

Важные правила безопасности

Зимой необходимо соблюдать осторожность во время тренировок:

  • Выбирайте удобную нескользящую обувь.
  • Надевайте теплую одежду, которая не стесняет движений.
  • Предпочитайте прогулки в светлое время суток и по освещенным маршрутам.
  • Следите за техникой движений: ставьте ступню с пятки на носок, опирайтесь на палки, сохраняйте ровную осанку.
  • Не тренируйтесь при экстремально низких температурах, сильном ветре или гололёде.

Как правильно заниматься скандинавской ходьбой зимой

Перед тренировкой рекомендуется сделать небольшую разминку: наклоны, круговые движения плечами, лёгкие приседания. Это поможет разогреть мышцы и подготовить тело к нагрузке.

Само занятие не должно быть слишком долгим — оптимальная продолжительность составляет 30-60 минут. Движения должны быть плавными и естественными, а дыхание — ровным. Важно избегать длительных остановок на холоде, чтобы не переохладиться.

После прогулки полезно выполнить заминку: потянуть мышцы ног, рук и спины, восстановить дыхание.

Скандинавская ходьба зимой — это не только спорт, но и отличная возможность насладиться свежим воздухом, зимними пейзажами и укрепить здоровье!

Уточнения

Скандина́вская ходьба́ или северная ходьба (англ. Nordic Walking - "северная ходьба", фин. Sauvakävely - "ходьба с палками") — ходьба с палками, вид физической активности, в которой используются определённая методика занятия и техника ходьбы при помощи специально разработанных палок.
 

Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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