Йога для похудения: какие асаны помогут быстрее сбросить вес

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Многие считают, что йога — это только медитация и растяжка, но на самом деле эта практика может помочь в борьбе с лишним весом. Регулярные занятия укрепляют мышцы, улучшают осанку, ускоряют обмен веществ и помогают контролировать аппетит. Об этом пишет "Спорт-Экспресс".

Фото: commons.wikimedia.org by Yogamritam, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Девушка

Как часто нужно заниматься?

Оптимальный режим занятий — 2-3 раза в неделю по 1-1,5 часа. Но даже 15-20 минут ежедневной практики дадут заметный эффект. Йога не требует длительного восстановления, поэтому заниматься можно каждый день.

Дыхание и питание

Правильное дыхание насыщает клетки кислородом, улучшает кровообращение и ускоряет сжигание калорий. Осознанный подход к питанию — еще один важный фактор. Ешьте не спеша, прислушивайтесь к своему организму и не переедайте.

Какие позы помогают похудеть?

Силовые асаны, динамические упражнения и скручивания — лучшие помощники в борьбе с лишним весом. Они активизируют обмен веществ, укрепляют мышцы и способствуют расщеплению жиров.

Йога не даёт мгновенных результатов, но помогает стабилизировать вес и поддерживать форму в долгосрочной перспективе.

Уточнения

Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния. В более узком смысле, йога — одна из шести ортодоксальных школ (даршан) философии индуизма.



