Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Радиаторы уходят в прошлое: эти устройства придут на смену классическому отоплению
Собака смотрит в пустоту: признак болезни или обычное поведение
Четырехлетняя девочка пострадала при атаке БПЛА в Краснодарском крае
Юкка в доме – красота и чистый воздух! Как ухаживать за растением
Боремся с сединой вилкой: секрет рациона для сохранения молодости волос
Хулиганит пассажир, а накажут вас: неожиданные штрафы для водителей
Как приготовить потрясающее картофельное пюре без варки: лайфхак от профессионала
Рэпер Тимати приобрёл необычную картину для своей коллекции
Египетские и рядом не стояли: в Индонезии нашли пирамиду возрастом 25 000 лет

Йога для похудения: какие асаны помогут быстрее сбросить вес

1:21
Спорт

Многие считают, что йога — это только медитация и растяжка, но на самом деле эта практика может помочь в борьбе с лишним весом. Регулярные занятия укрепляют мышцы, улучшают осанку, ускоряют обмен веществ и помогают контролировать аппетит. Об этом пишет "Спорт-Экспресс".

Девушка
Фото: commons.wikimedia.org by Yogamritam, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Девушка

Как часто нужно заниматься?

Оптимальный режим занятий — 2-3 раза в неделю по 1-1,5 часа. Но даже 15-20 минут ежедневной практики дадут заметный эффект. Йога не требует длительного восстановления, поэтому заниматься можно каждый день.

Дыхание и питание

Правильное дыхание насыщает клетки кислородом, улучшает кровообращение и ускоряет сжигание калорий. Осознанный подход к питанию — еще один важный фактор. Ешьте не спеша, прислушивайтесь к своему организму и не переедайте.

Какие позы помогают похудеть?

Силовые асаны, динамические упражнения и скручивания — лучшие помощники в борьбе с лишним весом. Они активизируют обмен веществ, укрепляют мышцы и способствуют расщеплению жиров.

Йога не даёт мгновенных результатов, но помогает стабилизировать вес и поддерживать форму в долгосрочной перспективе.

Уточнения

Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния. В более узком смысле, йога — одна из шести ортодоксальных школ (даршан) философии индуизма.
 

Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Зачем дачники сажают кедры? 5 причин, о которых вы не догадывались
Садоводство, цветоводство
Зачем дачники сажают кедры? 5 причин, о которых вы не догадывались Аудио 
Как же я удивилась, когда узнала, где нельзя хранить подсолнечное масло
Еда и рецепты
Как же я удивилась, когда узнала, где нельзя хранить подсолнечное масло Аудио 
Двигатель не держит масло? Один компонент виноват в 90% случаев
Авто
Двигатель не держит масло? Один компонент виноват в 90% случаев Аудио 
Популярное
Нечто из глубин — человеческая наука не может объяснить, что было найдено в море

Глубоководный телескоп, установленный в море у берегов Сицилии, зарегистрировал необычное нейтрино — "частицу духов Вселенной", природа которой остается нераскрытой.

Нечто из глубин — человеческая наука не может объяснить, что было найдено в море
Где вы были раньше? Теперь не выбрасываю апельсиновые корки
Где вы были раньше? Теперь не выбрасываю апельсиновые корки
Вы тоже думали, что весь цикорий одинаковый? Тогда вам стоит узнать правду
Двигатель скажет спасибо — забудьте про езду внатяг и прожарку мотора
USAID*: что это такое, и почему в странах начали запрещать эту организацию Дмитрий Плотников Древний Египет сквозь аромат: как пахли боги и фараоны Игорь Буккер
Одна сумка на все случаи жизни: пять правил удачного выбора аксессуара
Сжигаем 250 калорий за 20 минут: простая схема для тех, кто хочет ускорить похудение
Коридор риска: где может ударить астероид 2024 YR4
Коридор риска: где может ударить астероид 2024 YR4
Последние материалы
Хулиганит пассажир, а накажут вас: неожиданные штрафы для водителей
Как приготовить потрясающее картофельное пюре без варки: лайфхак от профессионала
Египетские и рядом не стояли: в Индонезии нашли пирамиду возрастом 25 000 лет
Рэпер Тимати приобрёл необычную картину для своей коллекции
Магия света: как правильно выбрать время для досветки рассады
От руин до уюта в Люкси-Биа: деревушка на юге Сардинии возвращается к жизни и открывает двери для гостей
Устали от вьющихся волос? Узнайте, что лучше – ботокс, кератин или нанопластика!
Йога для похудения: какие асаны помогут быстрее сбросить вес
Деньги за лечение можно вернуть: как оформить налоговый вычет за лекарства и операции
Противогрибковые средства уйдут в прошлое: люди больше полагаются на эти бабушкины советы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.