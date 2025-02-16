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Грация, как у балерины: 7 простых упражнений для стройности

2:51
Спорт

Стройная и подтянутая фигура балерин всегда вызывает восхищение. Их тело сочетает в себе грацию, силу и невероятную выносливость. Но как балеринам удается поддерживать идеальную форму? Главный секрет — регулярные тренировки, которые развивают мышцы, но не перекачивают их.

Танец
Фото: commons.wikimedia.org by Dancermorgan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Танец

Тренер по балету и растяжке Акулина Бахтурина рассказала изданию "Спорт-Экспресс", какие упражнения позволяют артистам оставаться стройными и пластичными. Эти упражнения подходят для всех — независимо от возраста и уровня физической подготовки.

Лучшие упражнения для стройности

Вытягивание ног

Это упражнение помогает привести мышцы в тонус с самого утра. Лёжа в кровати, напрягите ягодицы, бёдра и коленные чашечки, а затем потяните стопы на себя. Задержитесь в этом положении на несколько секунд, затем расслабьтесь. Повторите 15-20 раз.

Релеве

Подъемы на носки укрепляют мышцы голени и стоп, улучшая осанку и равновесие. Встаньте прямо, держась за опору, и медленно поднимайтесь на носки, затем плавно опускайтесь. Сделайте 20-30 повторений.

Плие

Классическое балетное приседание укрепляет мышцы ног и развивает чувство равновесия. Встаньте в первую или вторую позицию, держа спину прямо, и выполняйте медленные приседания. Повторите 20 раз.

Пор де бра

Упражнение для рук, которое помогает укрепить плечи и придать рукам изящные линии. Медленно поднимайте и опускайте руки в балетных позициях, контролируя каждое движение.

Уголок

Сядьте, выпрямите спину, затем оторвите ноги от пола, создав угол 90-120 градусов. Это упражнение развивает мышцы пресса и спины. Начните с 10 секунд и постепенно увеличивайте время.

Сотня

Классическое упражнение на пресс, которое укрепляет мышцы живота, улучшает координацию и помогает поддерживать осанку. Лягте на спину, согните ноги, а затем приподнимите корпус, удерживая руки параллельно телу. Сделайте 10 движений вверх-вниз, затем отдохните.

Расслабление через дыхание

Лягте на пол, закройте глаза и сосредоточьтесь на дыхании. Медленно вдыхайте через нос, а затем плавно выдыхайте, одновременно расслабляя мышцы. Это упражнение помогает снять напряжение, улучшить кровообращение и повысить гибкость.

Регулярное выполнение этих упражнений поможет вам подтянуть фигуру, улучшить осанку и развить гибкость, не перегружая суставы и мышцы.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness - "соответствие, годность, приспособленность", от fit - "соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме") — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
 

Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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