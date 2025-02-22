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Ким Кардашьян тренируется по 20 минут: как ей удаётся быть в форме?

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Спорт

Звезда телешоу Ким Кардашьян рассказала, как ей удается поддерживать хорошую физическую форму. Хотя знаменитости бо́льшую часть свободного времени проводят в тренажёрном зале, Ким отметила, что уделяет тренировке всего 20 минут!

Девушка занимается спортом
Фото: Designed by Freepik by serhiibobyk is licensed under Public domian
Девушка занимается спортом

По словам светской львицы, она принимала участие в 28-дневном спортивном челлендже. Ким у себя в блоге рассказала о любимых упражнениях с гантелями и отметила, что чаще всего для упражнений использует двухкилограммовые снаряды, пишет "Чемпионат".

Кардашьян заявила, что не проводит в спортзале часы, поэтому в среднем её тренировка длится около 20 минут. Ей этого хватает для того, чтобы держать себя в тонусе.

Уточнения

Ким Ноэ́ль Кардашья́н (Кардашя́н) (англ. Kim Noel Kardashian; род. 21 октября 1980[…], Лос-Анджелес, Калифорния) — американская медийная личность, звезда реалити-шоу, актриса и предприниматель. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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