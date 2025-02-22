Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Кыргызстане запретили к показу казахстанский фильм Рэкетир 3
Как навести порядок в кухонных ящиках: лучшие способы хранения столовых приборов
Планируете вязку? Вот всё, что нужно знать о беременности у собак
Секрет, который скрывают стоматологи: почему вы чистите зубы неправильно
Лень ухаживать за огородом, но хочется кукурузы? Этот способ для вас
Каждый 25-й рейс был отменён: как далеко уехали пассажиры британской железнодорожной системы
Наша семья готовит тушенку только так — всегда свежая, как будто только что приготовлена
Боитесь, что в салоне снова появится пыль: этот трюк сделает её нелегалом
Будет представлен Xiaomi 15: высокая производительность, отличная камера и быстрая зарядка

Эти 5 мифов о здоровом питании только навредят фигуре и здоровью: чему не стоит верить?

3:35
Спорт

Профессор, академик РАН, заслуженный врач РФ Оксана Драпкина развеяла популярные мифы о правильном питании.

ягоды годжи
Фото: commons.wikimedia.org by Jeon Sang O, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ягоды годжи

Многие хотят похудеть без особых усилий. Именно поэтому народ верит в мифы о здоровом питании. Мало кто знает о том, что обезжиренные продукты не так уж полезны для худеющих, потому что в них часто добавляют слишком много ароматизаторов, подсластителей, а то и крахмала, из-за чего растет калорийность.

Здоровые люди не получают пользы от продуктов без глютена, так как в них часто очень мало клетчатки и много жира.

А даже свежевыжатые соки не способны заменить фрукты, и лучше ими не увлекаться. Профессор в своем телеграм-канале развеяла еще 5 мифов о "вредных" продуктах.

Хлебцы помогают худеть

Некоторые из них, на самом деле, по калорийности и содержанию сахара не уступают обычным сладостям. Поэтому, если из много есть, можно поправиться. Эксперт считает, что количество потребляемых фитнес-продуктов в сутки не должно превышать 5 — 10 процентов.

Ферментированные продукты не так полезны

Сейчас такие продукты обрели новую популярность из-за благотворного действия на работу кишечника и всего организма в целом. Однако не стоит забывать внимательно изучать этикетку: некоторые продукты могут содержать большое количество соли и сахара. Еще от таких продуктов может начать болеть голова.

Суперфуды — панацея от болезней

Это продукты чаще растительного происхождения, с высокой концентрацией витаминов, минералов и антиоксидантов. Самые популярные — ягоды годжи. А также крупы киноа и чиа. Оксана Драпкина считает, что суперфуды — хороший способ обогатить свой рацион и узнать новые вкусы, но не более. Лучше сбалансированно и разнообразно питаться. Дело в том, что реакция на экзотические продукты может быть непредсказуемой — от легкого расстройства желудка до анафилактического шока.

Красное мясо вредно

На самом деле вредны копченое, сушеное и перемолото-вареное мясо, то есть колбасы-сосиски, заявила эксперт.

Непереработанное же красное мясо — важный источник легкоусвояемого белка и железа. Норма его потребления для взрослого человека — по 100 — 150 г (примерно с ладонь без пальцев. — Ред.) 1 — 2 раза в неделю. Полезнее всего отваривать такое мясо, готовить на пару, запекать в рукаве или тушить в мультиварке, пишет KP. RU.

Только куриная грудка и гречка

Во время поддержания здорового питания, совсем не обязательно есть только куриную грудку, гречку и закусывать это все зелеными овощами, считает профессор. Важно, по ее мнению, избегать переработанного мяса, фастфуда, различных снеков. Также не злоупотребляйте газированными напитками, консервами и тортиками с пирожными.

"Резкое ограничение калорийности или разнообразия рациона — это физический и психологический стресс для организма", — рассказала Драпкина.

Она добавила, что такие методы могут снизить вашу работоспособность.

"Иногда можно съесть кусочек торта или пиццы, если это доставляет удовольствие. Главное — не делать это каждый день и в больших количествах", — заключила профессор.

Уточнения

Миф (от др.-греч. μῦθος — сказание, предание) — символический нарратив (повествование), служащее для носителя объяснением реальности; обычно (но не всегда) не имеет конкретного авторства, связан с традицией и с религиозными верованиями.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Короткое замыкание обеспечено: нельзя ставить микроволновку в эти популярные на кухне места
Недвижимость
Короткое замыкание обеспечено: нельзя ставить микроволновку в эти популярные на кухне места Аудио 
Легенда уходит: грузовик, переживший бездорожье, пески и холода, больше не сойдёт с конвейера
Авто
Легенда уходит: грузовик, переживший бездорожье, пески и холода, больше не сойдёт с конвейера Аудио 
Бабушка научила: зачем перед посадкой разрезать картошку — теперь всегда так делаю
Садоводство, цветоводство
Бабушка научила: зачем перед посадкой разрезать картошку — теперь всегда так делаю Аудио 
Популярное
Посыпьте тропинки в саду этим средством — сорняки исчезнут без остатка

Обычная сода поможет легко избавиться от сорняков на садовых дорожках. Безопасно, просто и без вредной химии — вот как это работает!

Посыпьте тропинки в саду этим средством — сорняки исчезнут без остатка
Короткое замыкание обеспечено: нельзя ставить микроволновку в эти популярные на кухне места
Короткое замыкание обеспечено: нельзя ставить микроволновку в эти популярные на кухне места
Строили аэропорт, а нашли древнюю цивилизацию — кто знал, что под землёй скрывается город
Гениальный трюк для похудения: его предложил британский психолог
Мотоцикл Ява. Легендарный вишнёвый байк, ставший культовым в СССР Дмитрий Плотников Зеленский скоро покинет Украину. Но отпустит ли Украину НАТО? Любовь Степушова
Моя жена гений: она вывела список продуктов, после которых ужин — удовольствие, а утро — легкость
Зачем мыть окна, если через два дня они снова грязные? Хитрость, которая продлит их чистоту
Прощай, классический тренч: новый тренд в 2025 году — автомобильное пальто
Прощай, классический тренч: новый тренд в 2025 году — автомобильное пальто
Последние материалы
В Кыргызстане запретили к показу казахстанский фильм Рэкетир 3
Как навести порядок в кухонных ящиках: лучшие способы хранения столовых приборов
Планируете вязку? Вот всё, что нужно знать о беременности у собак
Секрет, который скрывают стоматологи: почему вы чистите зубы неправильно
Лень ухаживать за огородом, но хочется кукурузы? Этот способ для вас
Каждый 25-й рейс был отменён: как далеко уехали пассажиры британской железнодорожной системы
Наша семья готовит тушенку только так — всегда свежая, как будто только что приготовлена
Эти 5 мифов о здоровом питании только навредят фигуре и здоровью: чему не стоит верить?
Боитесь, что в салоне снова появится пыль: этот трюк сделает её нелегалом
Будет представлен Xiaomi 15: высокая производительность, отличная камера и быстрая зарядка
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.