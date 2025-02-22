Эти 5 мифов о здоровом питании только навредят фигуре и здоровью: чему не стоит верить?

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Профессор, академик РАН, заслуженный врач РФ Оксана Драпкина развеяла популярные мифы о правильном питании.

Фото: commons.wikimedia.org by Jeon Sang O, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ ягоды годжи

Многие хотят похудеть без особых усилий. Именно поэтому народ верит в мифы о здоровом питании. Мало кто знает о том, что обезжиренные продукты не так уж полезны для худеющих, потому что в них часто добавляют слишком много ароматизаторов, подсластителей, а то и крахмала, из-за чего растет калорийность.

Здоровые люди не получают пользы от продуктов без глютена, так как в них часто очень мало клетчатки и много жира.

А даже свежевыжатые соки не способны заменить фрукты, и лучше ими не увлекаться. Профессор в своем телеграм-канале развеяла еще 5 мифов о "вредных" продуктах.

Хлебцы помогают худеть

Некоторые из них, на самом деле, по калорийности и содержанию сахара не уступают обычным сладостям. Поэтому, если из много есть, можно поправиться. Эксперт считает, что количество потребляемых фитнес-продуктов в сутки не должно превышать 5 — 10 процентов.

Ферментированные продукты не так полезны

Сейчас такие продукты обрели новую популярность из-за благотворного действия на работу кишечника и всего организма в целом. Однако не стоит забывать внимательно изучать этикетку: некоторые продукты могут содержать большое количество соли и сахара. Еще от таких продуктов может начать болеть голова.

Суперфуды — панацея от болезней

Это продукты чаще растительного происхождения, с высокой концентрацией витаминов, минералов и антиоксидантов. Самые популярные — ягоды годжи. А также крупы киноа и чиа. Оксана Драпкина считает, что суперфуды — хороший способ обогатить свой рацион и узнать новые вкусы, но не более. Лучше сбалансированно и разнообразно питаться. Дело в том, что реакция на экзотические продукты может быть непредсказуемой — от легкого расстройства желудка до анафилактического шока.

Красное мясо вредно

На самом деле вредны копченое, сушеное и перемолото-вареное мясо, то есть колбасы-сосиски, заявила эксперт.

Непереработанное же красное мясо — важный источник легкоусвояемого белка и железа. Норма его потребления для взрослого человека — по 100 — 150 г (примерно с ладонь без пальцев. — Ред.) 1 — 2 раза в неделю. Полезнее всего отваривать такое мясо, готовить на пару, запекать в рукаве или тушить в мультиварке, пишет KP. RU.

Только куриная грудка и гречка

Во время поддержания здорового питания, совсем не обязательно есть только куриную грудку, гречку и закусывать это все зелеными овощами, считает профессор. Важно, по ее мнению, избегать переработанного мяса, фастфуда, различных снеков. Также не злоупотребляйте газированными напитками, консервами и тортиками с пирожными.

"Резкое ограничение калорийности или разнообразия рациона — это физический и психологический стресс для организма", — рассказала Драпкина.

Она добавила, что такие методы могут снизить вашу работоспособность.

"Иногда можно съесть кусочек торта или пиццы, если это доставляет удовольствие. Главное — не делать это каждый день и в больших количествах", — заключила профессор.

Уточнения

Миф (от др.-греч. μῦθος — сказание, предание) — символический нарратив (повествование), служащее для носителя объяснением реальности; обычно (но не всегда) не имеет конкретного авторства, связан с традицией и с религиозными верованиями.

