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Эта певица тренируется на каблуках! Почему Майли Сайрус выбрала странный способ быть в форме?

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Спорт

Выступления популярной певицы Майли Сайрус бывают зажигательными всегда, а её фигуре может позавидовать любая спортсменка. Как же Майли удается быть в такой отличной физической форме? Для этого Сайрус часами занимается в тренажёрном зале. Девушка рассказала, что приходит на занятия на каблуках.

Туфли
Фото: https://www.freepik.com
Туфли

"Как и у любого спортсмена, у меня есть мантра: "Тренируйся так, как ты выступаешь". Именно поэтому я занимаюсь спортом на каблуках. Да, тренажёрный зал выглядит жёстко, но я прихожу туда в босоножках цвета слоновой кости и думаю о Мэрилин Монро. Мне важно, чтобы пространства для тренировок стали более доступными для женщин", — цитирует звезду "Чемпионат".

Таким образом Майли Сайрус более уверенно чувствует себя во время выступлений. Еще тренировки на каблуках в два раза лучше влияют на физическую форму и результат, отметила Сайрус.

Уточнения

Ма́йли Рэй Са́йрус (англ. Miley Ray Cyrus, урождённая Де́стини Хо́уп Са́йрус (англ. Destiny Hope Cyrus); род. 23 ноября 1992, Франклин, Теннесси, США) — американская певица, автор песен и актриса.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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