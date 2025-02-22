Вашему телу нужен перерыв в тренировках, если вы чувствуете это: 6 признаков переутомления

Всем известно, что занятия спортом важны для поддержания хорошей физической формы, однако иногда регулярные тренировки могут утомлять организм. Какие признаки говорит о том, что вашему телу нужен перерыв, расскажем ниже.
Независимо от того, являетесь ли вы профессиональным спортсменом или любителем, дни отдыха — важная часть любого тренировочного плана, как и дни физической активности. Благодаря перерывам мышцы могут восстанавливаться и расти.
Признаки того, что вам нужно сделать перерыв:
Спорт (от англ. sport — сокращение от первоначального старофранц. disport — «развлечение, забава») — организованная по определённым правилам деятельность людей (спортсме́нов), состоящая в сопоставлении их физических или интеллектуальных способностей.
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