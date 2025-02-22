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Вашему телу нужен перерыв в тренировках, если вы чувствуете это: 6 признаков переутомления

1:06
Спорт

Всем известно, что занятия спортом важны для поддержания хорошей физической формы, однако иногда регулярные тренировки могут утомлять организм. Какие признаки говорит о том, что вашему телу нужен перерыв, расскажем ниже.

Женщина тренируется дома
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Женщина тренируется дома

Независимо от того, являетесь ли вы профессиональным спортсменом или любителем, дни отдыха — важная часть любого тренировочного плана, как и дни физической активности. Благодаря перерывам мышцы могут восстанавливаться и расти.

Признаки того, что вам нужно сделать перерыв:

  • Мышечные судороги — это свидетельствует о сильном напряжении;
  • Боль в мышцах, особенно если она сильная и длится больше нескольких дней;
  • Симптомы простуды — это явные признаки, что вам следует сделать перерыв, чтобы ещё больше не навредить организму;
  • Вам не хочется тренироваться — психика или эмоции показывают вам, что сегодня лучше бы отдохнуть;
  • Лёгкие упражнения кажутся вам трудными;
  • Вы не можете и дня без тренировки, это говорит о спортивной зависимости, пишет "Чемпионат".

Уточнения

Спорт (от англ. sport — сокращение от первоначального старофранц. disport — «развлечение, забава») — организованная по определённым правилам деятельность людей (спортсме́нов), состоящая в сопоставлении их физических или интеллектуальных способностей.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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