47-летняя звезда Голливуда признался, как собирается отсрочить старость

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Актёр Джон Сина рассказал, что собрался оставаться молодым как можно дольше благодаря занятиям фитнесом.

Фото: commons.wikimedia.org by Tech. Sgt. Sean Tobin Джон Сина

Звезда пересмотрел свой подход к занятиям спортом. 47-летний Сина поделился, что теперь работает на тренировках не только ради рельефного пресса, а ещё ради крепкого здоровья и возможности прожить как можно дольше.

"Раньше я каждый божий день только и занимался тем, что стремился стать сильнее. Теперь же я смотрю на 40 лет вперёд. Когда мне было лет 12, я мечтал о больших мускулах, чтобы всегда иметь возможность защититься. В 20 — просто хотел быть привлекательным. А теперь, когда мне почти 50, я просто мечтаю о том, чтобы в 80 оставаться активным", — приводит слова Сина "Чемпионат".

Актёр обычно тренируется в тренажёрном зале четыре раза в неделю. Другое время он посвящает упражнениям на развитие гибкости и подвижности.

Уточнения

Джон Фе́ликс Э́нтони Си́на-мла́дший (англ. John Felix Anthony Cena Jr.; род. 23 апреля 1977, Уэст-Ньюбери, Массачусетс, США) — американский рестлер, киноактёр, в прошлом рэпер.

